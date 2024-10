Gazze soykırımına Hollandalı memurlardan protesto!

Haberin Devamı

GEÇEN yıl ekim ayından bu yana her perşembe öğle molasında Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya gelerek Gazze’de bir an evvel ateşkesin sağlanması için gösteri düzenleyen memurlar, bugün de “Memurlar ateşkes istiyor”, “Memurlar soykırıma karşı”, “Özgür Filistin” ve “Anayasaya bağlılık yemini” yazılı dövizler taşıdı, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı ve Hollanda hükümetinin buna karşı tutumunu eleştirmeyi sürdürdü. Çeşitli bakanlıklarda çalışan memurların eylemine, Hollanda’nın bazı eski büyükelçileri, sağlık çalışanları ve avukatlar da katılıyor.



Eyleme katılan ve soyadını vermek istemeyen Hollandalı memur Mrythe, “Ne yazık ki birçok memur arkadaşımla birlikte kendi hükümetimize karşı gösteri düzenliyoruz, çünkü hükümetimizin Anayasa’mıza uygun davranmasını istiyoruz” dedi. Mrythe, “Uluslararası Adalet Divanı ocak ayında çok net bir karar aldı. Bu, hükümetimizin soykırımı önlemek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiği anlamına geliyor. Şu an için biraz geç kalmış olabilirler, ancak en azından İsrail’in Batı Şeria, Gazze ve şimdi de Lübnan’daki askeri eylemlerini durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalılar” diye konuştu.Hollanda’nın uluslararası hukuk ve insan hakları anlaşmalarını göz ardı etmesinin ülkenin itibarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Mrythe, “Hükümetimiz uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerini çok açık şekilde desteklerken, Hollanda için uluslararası hukuk veya insan hakları konusunda vaaz vermek inandırıcı olmaz” ifadesini kullandı. Yaklaşık 1 yıldır süren protestolara rağmen Hollanda hükümetinin Filistin politikasında ciddi bir değişiklik göremediğini dile getiren Mrythe, “Umarım bunun uzun vadede karar alma sürecinde bir etkisi olur ve belki de şunu vurgulamakta fayda var, bence ilk etapta burada protesto etme ihtiyacı hissetmemiz çok ama çok üzücü çünkü Hollanda’nın uluslararası hukuka, diğerlerinin de insan hakları anlaşmalarına uyması çok basit bir şey olmalıydı” değerlendirmesinde bulundu.Gösteriye katılan avukat Wout Albers de Hollanda’daki 10 sivil toplum kuruluşu adına, İsrail ile tüm ticari ve askeri ilişkilerin durdurulması için bugün Hollanda hükümetine karşı dava açtığını söyledi. Albers, “Amacımız, Hollanda’dan İsrail’e silah ambargosunu ilerletmek. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın Filistin’in işgalinin yasa dışı olduğuna dair danışma görüşünün Hollanda hükümeti tarafından uygulanmasını istiyoruz. Uluslararası arenada, İsrail’in bu çok önemli uluslararası normları ihlal etmesini durdurmak için tüm ülkeler arasında bir işbirliği olmasını talep ediyoruz” diye konuştu.