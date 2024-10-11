Gazze soykırımına Hollandalı memurlardan protesto!

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GEÇEN yıl ekim ayından bu yana her perşembe öğle molasında Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya gelerek Gazze’de bir an evvel ateşkesin sağlanması için gösteri düzenleyen memurlar, bugün de “Memurlar ateşkes istiyor”, “Memurlar soykırıma karşı”, “Özgür Filistin” ve “Anayasaya bağlılık yemini” yazılı dövizler taşıdı, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı ve Hollanda hükümetinin buna karşı tutumunu eleştirmeyi sürdürdü. Çeşitli bakanlıklarda çalışan memurların eylemine, Hollanda’nın bazı eski büyükelçileri, sağlık çalışanları ve avukatlar da katılıyor.

