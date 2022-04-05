Gaz ambargosuna bankalar da karşı

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AYNI zamanda Deutsche Bank’ın (DB) Yönetim Kurulu Başkanı olan BdB Genel Başkanı Christian Sewing, olası bir ambargonun salgın nedeniyle sıkıntıya giren ekonomik durumu daha da kötüye götüreceği uyarısında bulundu. Gaz ambargosunun Almanya ekonomisi için büyük risk olacağını belirten Sewing, “Savaş nedeniyle zaten baskı altında olan konjonktürel süreç daha da zor duruma girecek, ekonomide gerileme kaçınılmaz olacaktır” dedi. Özel bankaların savaş nedeniyle gelecek beklentilerini yarı yarıya düşürdüğüne dikkati çeken Sewing, 2022’deki büyüme hızının sadece yüzde 2 dolayında olacağını, bunun da salgından önceki duruma geçebilmenin mümkün olamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Alman bankalarının 2014 yılından itibaren Rusya ile olan finans bağlantılarını azaltma yoluna gittiğini hatırlatan Sewing, tüm olumsuzluklara rağmen Alman bankacılığının ortaya çıkabilecek riskleri kontrol edebilecek durumda olduğunu dile getirdi. BdB Genel Müdürü Christian Ossig de Alman bankalarının geçen kasım ayı itibarıyla Rusya’dan alacaklarının 7.5 milyar euro tutarında olduğunu belirterek bunun da tüm dış alacakların yüzde 0.4’üne tekabül ettiğini açıkladı.