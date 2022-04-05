Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Gaz ambargosuna bankalar da karşı

#Almanya-Rusya#Gaz Ambargosu#AVRUPADAN HABERLER
Gaz ambargosuna bankalar da karşı

Almanya’da bazı politikacı ve iş insanının karşı çıktığı Rus gazı ambargosuna Almanya Bankalar Birliği (BdB) de itirazda bulundu.

Haberin Devamı

AYNI zamanda Deutsche Bank’ın (DB) Yönetim Kurulu Başkanı olan BdB Genel Başkanı Christian Sewing, olası bir ambargonun salgın nedeniyle sıkıntıya giren ekonomik durumu daha da kötüye götüreceği uyarısında bulundu. Gaz ambargosunun Almanya ekonomisi için büyük risk olacağını belirten Sewing, “Savaş nedeniyle zaten baskı altında olan konjonktürel süreç daha da zor duruma girecek, ekonomide gerileme kaçınılmaz olacaktır” dedi. Özel bankaların savaş nedeniyle gelecek beklentilerini yarı yarıya düşürdüğüne dikkati çeken Sewing, 2022’deki büyüme hızının sadece yüzde 2 dolayında olacağını, bunun da salgından önceki duruma geçebilmenin mümkün olamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Gaz ambargosuna bankalar da karşı
7.5 MİLYAR EURO ALACAK VAR
Alman bankalarının 2014 yılından itibaren Rusya ile olan finans bağlantılarını azaltma yoluna gittiğini hatırlatan Sewing, tüm olumsuzluklara rağmen Alman bankacılığının ortaya çıkabilecek riskleri kontrol edebilecek durumda olduğunu dile getirdi. BdB Genel Müdürü Christian Ossig de Alman bankalarının geçen kasım ayı itibarıyla Rusya’dan alacaklarının 7.5 milyar euro tutarında olduğunu belirterek bunun da tüm dış alacakların yüzde 0.4’üne tekabül ettiğini açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya-Rusya#Gaz Ambargosu#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna