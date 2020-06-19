Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Almanya’da Galeria Karstadt Kaufhof adlı mağazalar zinciri, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle 62 şubesini kapatma kararı aldı. Karara göre şubelerde çalışan 6 bin kişi işsiz kalacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kapatılacak şubelerin şirketin yeniden yapılanma çalışmalarının bir parçası olduğu ve bu önlemlerin alınmaması halinde şirketin iflas durumuyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.
UZUN zamandır ekonomik kriz yaşayan Galeria Karstadt Kaufhof, Kovid-19 salgınıyla daha da zora girdiğini, bu yıl satışlarında 1 milyar Euro’nun üzerinde kayıp olacağını olacağını açıkladı. Şirket, salgın nedeniyle insanlarda alışveriş yapma arzusunun azaldığını ifade ederken, yaşanan kaybın daha fazla olacağını tahmin ediyor. Alman Şehirler ve Kasabalar Birliği Başkanı Norbert Portz, “Galeria Kaufhof Karstadt sadece bir mağazalar zinciri olmadığı gibi şehirlerimizdeki alışveriş merkezinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Şehrin kimliğini teşkil eden bu tür işletmelerin kapanmasının telafisi zor olur” dedi. Portz, hükümet tarafından bu tür kurumlara destek verilmemesi halinde orta ölçekli işletmelerde zincirleme kapanmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
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