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Avrupa
Haber Giriş: 16.05.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Taylan Antalyalı Beşiktaş maçını böyle takip etti

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı Beşiktaş maçını böyle takip etti

Galatasaray'ın maçı Beşiktaş'tan önce sona ererken, sarı-kırmızılı oyuncular cep telefonundan siyah-beyazlı takımın Göztepe karşılaşmasını heyecanla takip etti. Ancak Beşiktaş maçı kazanarak ipi göğüsleyince Galatasaraylı oyuncular yıkıldı.

Süper Lig'de Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ancak averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.

Sarı-kırmızılıların maçı Beşiktaş'tan önce sona ererken, Galatasaraylı oyuncular Taylan, Yedlin, Emre Akbaba, Ozornwafor, kaleci Okan Kocuk cep telefonundan siyah-beyazlı takımın Göztepe maçını heyecanla takip etti.

Ancak Beşiktaş İzmir'de maçı 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan edince sarı-kırmızılılar büyük üzüntü yaşadı.

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