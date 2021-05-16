Galatasaray'da Taylan Antalyalı Beşiktaş maçını böyle takip etti
Galatasaray'ın maçı Beşiktaş'tan önce sona ererken, sarı-kırmızılı oyuncular cep telefonundan siyah-beyazlı takımın Göztepe karşılaşmasını heyecanla takip etti. Ancak Beşiktaş maçı kazanarak ipi göğüsleyince Galatasaraylı oyuncular yıkıldı.
Süper Lig'de Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ancak averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.
Sarı-kırmızılıların maçı Beşiktaş'tan önce sona ererken, Galatasaraylı oyuncular Taylan, Yedlin, Emre Akbaba, Ozornwafor, kaleci Okan Kocuk cep telefonundan siyah-beyazlı takımın Göztepe maçını heyecanla takip etti.
Ancak Beşiktaş İzmir'de maçı 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan edince sarı-kırmızılılar büyük üzüntü yaşadı.