Fransız yargıçtan gurbetçi taraftara şampiyonluk izni

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Paris’te inşaat firmasında çalışan Trabzonlu gurbetçi Mustafa Likos’a, 5 yıl önce karıştığı kavgaya ilişkin yargılandığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Yargı süreci süren ve Süper Lig’de lider olan takımı Trabzonspor’un, memleketi Trabzon’da olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmayacağı için üzülen Likos, farklı yönteme başvurdu. Likos, davasına bakan yargıç Celine Martini’ye kaleme aldığı mektubu göndererek, tutkusu olduğu camianın kutlamalarına ve maçını tribünde izleme istediğini iletti.

İçinde bordo mavili takımın başarıları ve resmi dergisinin yanında bazı görsellerin de yar aldığı talep mektubunu inceleyen kadın yargıç; Paris Trabzonlular Derneği’nden de gelen talebi referans alıp, 26 Mart-10 Nisan’da fanatik taraftarın, ülkesine gitmesine izin verdi. Talebine olumlu yanıt almanın mutluluğunu yaşayan Likos, memleketinde şampiyonluk kutlamalarını heyecanla bekliyor.Yurda dönmeyi iple çektiğini belirten Likos, "Her sene avukatım eşliğinde Türkiyeye gelmek için başvuruyorum, her seferinde de ret cevabı aldım. Bu sene Belki olur diyerek, mayıs için bir kez daha izin istedim. Yine reddedilince bu kez çok üzüldüm. Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor, benim hiç görmediğim bir şey, benim için çok büyük bir olaydı. Bunu kaçıracaktım ve üzüntüsünü yaşıyordum. Avukatım Yargıca mektup yazabilirsin deyince dernekte Bülent ağabeyimize danışıp, yazdığı mektubu, hakime hanıma gönderdim. Trabzonsporun bizim için ne anlama geldiğini, 38 senedir şampiyonluk hasreti yaşadığımızı, bunu hiç görmediğimi anlattım. 5 senedir çıkış yasağım olduğu ve bunu göremezsem çok üzüleceğimi söyledim dedi.Mektubu gönderirken tereddüt yaşadığını kaydeden Likos, Mektubu okuyunca benim gözümden yaş geliyor, bizim için çok önemli ama bana defalarca ret vermiş hakim okuyunca benim için Bu çocuk delirmiş diyebilirdi. talebimin kabul edileceği aklıma bile gelmedi. Mektupta çıkış iznimin verildiğini görünce heyecanlandım, tam ne olduğunu anlayamadım. Heyecandan birkaç saniye donup kaldım. Mektupta Maç izlemesine izin veriyoruz yazısını görünce sanki Trabzonspor şampiyon olmuş gibi sevinçten bağırdım diye konuştu.Mektubunda Trabzonspora olan sevgisini anlattığını söyleyen Likos, Burada Fransız bir yargıcın, çıkış izni vermesi büyük bir olay. Trabzonspordan bahsederek, hikayemizi anlatıp izin almak olasılık bile değildi. Hâkimin tamamen duygusal anına denk gelmiş olması ya da onda duygusal bir şeyler uyandırmış olması lazım. Şu an sadece Trabzonsporun şampiyonluğunu ve oraya gelmeyi düşünüyorum. Dosyam ne olur aklıma bile gelmiyor dedi.Öte yandan Likos, mektubunda özetle "Bizim için Trabzonspor apayrı bir duygu. 1984ten beri resmi olarak şampiyon olmadık. Ben hiç şampiyonluk görmedim. Bu sene Trabzonspor şampiyonluğa artık çok yakın. Her gün Trabzonsporun şampiyonluk olacağı günün hayalini kuruyor, orada olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bu yazdıklarım size önemsiz gelebilir ama benim için çok önemli. Sizden son bir şans istiyorum" diye yazdı.Mustafa Likosun kutlamalara gelmesi için referans olan Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur da Öyle bir uygulamanın emsali de yoktur. Nasıl böyle bir şey oldu, bilmiyoruz. 35 yıldır Pariste yaşıyorum, böyle bir olay hiç duymadım. Bu, Trabzonspor aşkı" diye konuştu.