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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Fransa’da camiye kundaklama girişimi

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Fransa’da camiye kundaklama girişimi
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Fransa’nın Chateaudun kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş’e (CİMG) bağlı camiye kundaklama girişiminde bulunuldu.

CİMG Genel Sekreteri Fatih Sarıkır, yazılı açıklamasında, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Chateaudun’da camiye bidonla benzin dökülerek yangın çıkarıldığını belirtti. Yangının büyümeden kendiliğinden söndüğünü ifade eden Sarıkır, camide hasar oluştuğunu kaydetti. Cami yetkililerinin şikâyette bulunduğunu belirten Sarıkır, Fransız polisinin camiye gelerek incemelerde bulunduğunu aktardı. Polisten yapılan açıklamada da olayın kundaklama girişimi olarak değerlendirildiğini ve açılan soruşturma kapsamında camiye ait kameranın kayıtlarının inceleneceği belirtildi.

Fransa’da camiye kundaklama girişimi

Fransa’da camiye kundaklama girişimi

Fransa’da camiye kundaklama girişimi

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