Fransa’da bir garip kaza! Tuncelili anne iki çocuğuyla havuzda...

FRANSA Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) Eş Başkanı Hakan Alça’nın, Hürriyet’e verdiği bilgiye göre, Dilek Dikme ve iki çocuğu yeni satın aldıkları ve tadilattan geçirdikleri evinde çocuklardan biri ortadan kaybolunca, anne Dikme aramaya başladı ve yağmur sularından oluşan 50-60 santimetre derinliğindeki havuzda çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Dilek Dikme’nin çocuğunu bu halde görünce bayıldığı ve suya düşüp hayatını kaybettiği sanılıyor. Tek başına kalan ikinci çocuğun da aynı şekilde havuza düşüp, yaşamını yitirdiğine inanılıyor. Olayla ilgili araştırma sürdürülüyor. AKŞAM EVE GELEN BABA BULDU

Alça’nın anlatımına göre, anne ve iki çocuğun cansız bedenlerini akşam eve gelen baba buldu. İlk bakışta evin içinde kimseyi göremeyip, kayınvalidesini arayan baba, eşinin ve çocuklarının orada olmadıklarını öğrenince, havuza baktı ve eşiyle iki çocuğunun cansız bedenleriyle burada karşılaştı. FUAF’tan yapılan açıklamada, “5. Dönem Yönetim Kurulu Üyemiz, Doğa ve Çevre Komisyonu Sorumlumuz Dilek Dikme Canımız ile birlikte, iki çocuğunun elim bir havuz kazası sonucu Hakk’a yürüdüğü haberini, üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yoluna bağlı, çalışkan, özverili ve mütevazı kişiliğiyle her daim kurumlarımıza, mücadelemize değer kattı. Genç yaşına kocaman bir yaşam, dik duruş ve gururla anılacak bir zaman dilimi sığdırdı. Sevgili Dilek, seni hiçbir zaman unutmayacağız” denildi. İSRAFİL ERBİL’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil de mesajında “Fransa’da yaşayan Alevi Kurum yöneticimiz sevgili Dilek Dikme ve sevgili çocuklarının kaza sonucu Hakka yürüdüğü haberini, üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yoluna bağlı, çalışkan, özverili ve mütevazi kişiliğiyle her daim kurumlarımıza, mücadelemize değer kattı. Genç yaşına kocaman bir yaşam, dik duruş ve gururla anılacak bir zaman dilimi sığdırdı. Geride biraktığın pozitif değerler sayesinde, hep bizlerle birlikte yol yürümeye devam edeceksin. Sevgili Dilek, seni hiç bir zaman unutmayacağız. Devrim daim, yıldızlar yoldaşın olsun” ifadelerine yer verdi.