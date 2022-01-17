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HABERLERAvrupa Haberleri

Fransa’da ‘aşı kartı’ yasası kabul edildi

#Fransa’Da ‘Aşı Kartı’ Yasası Kabul Edildi#Kovid-19 Sağlık Kartı#AVRUPADAN HABERLER
Fransa’da ‘aşı kartı’ yasası kabul edildi

Fransa’da protestolara neden olan Kovid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı Meclis’te kabul edildi.

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KİŞİNİN aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirdiğine dair bilgilerin yer aldığı Kovid-19 sağlık kartının yalnızca aşı bilgilerini içeren aşı kartına dönüştürülmesini sağlayan yasa tasarısı, 58 hayır oyuna karşı 215 evet oyuyla kabul edildi. Hükümet, yasanın 20 Ocak’ta yürürlüğe girmesini planlıyor. Aşı kartı uygulaması 16 yaş üstü ile sınırlandırılacak ve 12 ila 15 yaş arası kişiler için sağlık kartı uygulaması devam edecek. 15 Ocak’ta sağlık kartının geçerliliği için Kovid-19’a karşı hatırlatıcı dozun yaptırılması zorunlu hale getirilmişti. 12 yaşından küçük çocuklar kısıtlamaya tabi tutulmayacak.
Yasa, aşı kartının zorunlu olduğu iş yerlerinin yöneticilerine müşterilerin kimliğini kontrol edebilme fırsatı veriyor. 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren Kovid-19 sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra tren, uçak ve otobüsler ile yapılan yolculuklar, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelmişti. Sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesiyle birlikte bu yerlere erişebilmek için aşı zorunlu hale gelirken, negatif PCR test sonucu ise artık kabul edilmeyecek. Senato, ülke genelinde 10 bin hastanın hastaneye yatışı durumunda aşı kartının uygulanmasını, bu limitin altında aşı kartının sadece insidans oranının yüksek olduğu veya tam aşılama oranının toplam nüfusun yüzde 80’inden az olduğu bölgelerde uygulanmasını talep etmişti ancak Meclis öneriyi reddetti.

 

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