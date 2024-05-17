Frankfurt’ta zengin içerikli gençlik bayramı kutlamaları

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FRANKFURT’taki özel eğitim kurumlarından ‘Kültürler Arası Okul-Rhein Main’ (IKS) tesislerinde gerçekleştirilecek etkinlikler Türkiye’den eğitimcilerin konuk olduğu iki sunum, bir belgesel film gösterimi ve bir de söyleşi içeriyor. Araştırmacı-yazar Dr. Necati Yalçın’ın ‘Keyifli Öğretmenlik’ ve ‘19 Mayıs: 105’inci yılında kurtuluşa giden yol’ başlıklı sunumları saat 11.00-12.30 arasında gerçekleştirilecek. 14.15’te başlayacak ikinci bölümde ise önce yönetmen Sinan Çelik, araştırmacı yazar Dr. Necati Yalçın ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı söyleşinin ardından, ‘Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş’ belgesel filmi gösterilecek. ‘Kaiserkronenweg 1, 60433 Frankfurt M’ adresindeki IKS’deki (Interkulturelle Schule-Rhein Main) etkinliklere giriş ücretsiz.