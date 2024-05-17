×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Frankfurt’ta zengin içerikli gençlik bayramı kutlamaları

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#19 Mayıs#Kutlama
Frankfurt’ta zengin içerikli gençlik bayramı kutlamaları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 16:10

Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) ve Hessen Türk Öğretmenler Derneği (TÖDER-Hessen), Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını, Frankfurt’ta 18 Mayıs Cumartesi günü zengin içerikli bir programla kutlayacak.

Haberin Devamı

FRANKFURT’taki özel eğitim kurumlarından ‘Kültürler Arası Okul-Rhein Main’ (IKS) tesislerinde gerçekleştirilecek etkinlikler Türkiye’den eğitimcilerin konuk olduğu iki sunum, bir belgesel film gösterimi ve bir de söyleşi içeriyor. Araştırmacı-yazar Dr. Necati Yalçın’ın ‘Keyifli Öğretmenlik’ ve ‘19 Mayıs: 105’inci yılında kurtuluşa giden yol’ başlıklı sunumları saat 11.00-12.30 arasında gerçekleştirilecek. 14.15’te başlayacak ikinci bölümde ise önce yönetmen Sinan Çelik, araştırmacı yazar Dr. Necati Yalçın ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı söyleşinin ardından, ‘Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş’ belgesel filmi gösterilecek. ‘Kaiserkronenweg 1, 60433 Frankfurt M’ adresindeki IKS’deki (Interkulturelle Schule-Rhein Main) etkinliklere giriş ücretsiz.

Frankfurt’ta zengin içerikli gençlik bayramı kutlamaları
Frankfurt’ta zengin içerikli gençlik bayramı kutlamaları



Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#19 Mayıs#Kutlama

BAKMADAN GEÇME!