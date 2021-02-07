Frankfurt'ta Ali Akman tepkisi

Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, Bursaspor ile bitecek sözleşmesinin ardından sezon sonunda kadroya katacakları Ali Akman için konuştu. Genç oyuncunun kulübünde kadro dışı bırakılmasını "büyük bir ayıp" olarak değerlendiren Hütter, Ali Akman'ın yeteneğine de güvendiklerini söyledi.Ali Akman'ın kendisin heyecanlandıran bir futbolcu olduğunu belirten teknik adam, "Herkes gibi oynamaya ihtiyacı var. Haaland gibi bir oyuncunun buraya gelip hemen goller atması sık yaşanan bir şey değildir ana onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Onun oynadığı oyun beni heyecanlandırıyor. Yaratıcı, agresif ve hızıyla oynayan bir oyuncu. Bundesliga'da iyi iş çıkarabileceğini düşünmeseydik onu almazdık. Böylesine genç bir oyuncunun potansiyelinin farkında olması önemli. İstatistikleri de iyi." ifadelerini kullandı. Bursaspor'un kadro dışı kararına tepki gösteren Hütter, "Kulübünün onu kadro dışı bırakmış olması büyük bir ayıp. Ama yaz aylarında hazırlık maçlarıyla hızlıca kendini bulacağına eminim. Yine de süre almaya ihtiyacı var, oynayamıyor olması bir ayıp." dedi.

Bursaspor, Ali Akman'ın Frankfurt'a transferi için yetiştirme tazminatı olarak toplam 390 bin euro alabilecek.