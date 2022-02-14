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HABERLERAvrupa Haberleri

Franco A. yeniden gözaltında

#Almanya#Viyana Havalimanı#Franco A.
Franco A. yeniden gözaltında

Almanya’da aşırı sağ terör eylemi planladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmasına devam edilen eski üsteğmen Franco A., yeninden gözaltına alındı.

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2017 yılında Viyana Havalimanı’nın tuvaletinde gizlenmiş bir silahı alırken yakalanan Alman üsteğmen Franco A., Mayıs 2021’den bu yana ‘devleti hedef alan ağır bir saldırı planlamak’ suçlamasıyla Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yargılanıyor. Savcılık, 2017’de gözaltına alındıktan yaklaşık 6 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Franco A. ile ilgili delil sayılabilecek yeni verilerin olduğunu belirterek yeniden gözaltına alınmasını istedi. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Franco A.’nın siyasi suikast planladığı isimler arasında eski Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Yeşiller’li politikacı Claudia Roth’un isimlerinin de bulunduğu ve saldırıları Suriyeli bir mülteci yapmış gibi göstermek aracıyla sahte kimlik hazırladığı yer alıyor. Suikast suçlamalarını reddeden ve yeniden gözaltına alınan Franco A. ile ilgili daha önce yapılan aramalarda 4 silah, bini aşkın mermi, 50 patlayıcı madde ve bir isim listesi bulunmuştu.

 

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#Almanya#Viyana Havalimanı#Franco A.

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