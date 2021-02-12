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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 12.02.2021 - 08:55 | Son Güncelleme:

Florida yerine yine Belek’i tercih ettiler!

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Florida yerine yine Belek’i tercih ettiler!
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Geçen yıl yapılması gereken ancak pandemi nedeniyle bu yılın temmuz-ağustos aylarına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyatları için Alman kano sporcuları hazırlık amacıyla Türkiye'yi seçti. Daha önce de kasım ayında üç haftalığına ülkemize gelen ünlü sporcular, Florida yerine yine Belek'i tercih etti.

Alman Kano Federasyonu'na bağlı 34 sporcu ve 7 antrenörden oluşan 41 kişilik ekip 17 Şubat'a kadar Gloria Golf Otel'in tesislerinde şampiyonluk için antrenman yapacak. Belek'te bulunmaktan çok mennun olduklarını belirten sporcular, bölgedeki 24 kilometrelik akarsu parkurunda optimal koşullarda hazırlık yaptıklarını söyledi.

Florida yerine yine Belek’i tercih ettiler
Türkiye'nin güvenli turizm anlayışıyla pandemi için geniş tedbir aldığına dikkat çeken Almanya'nın şampiyon adayları, tesislerin her türlü jimnastik, koşu, efor çalışmaları için ideal imkanlar sunduğunu belirtti.
Florida yerine yine Belek’i tercih ettiler
Ayrıca dengeli beslenme için de otelin zengin menüsü olduğunu dile getiren kanocular, deneyimlerini zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor.

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