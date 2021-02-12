Florida yerine yine Belek’i tercih ettiler!

Alman Kano Federasyonu'na bağlı 34 sporcu ve 7 antrenörden oluşan 41 kişilik ekip 17 Şubat'a kadar Gloria Golf Otel'in tesislerinde şampiyonluk için antrenman yapacak. Belek'te bulunmaktan çok mennun olduklarını belirten sporcular, bölgedeki 24 kilometrelik akarsu parkurunda optimal koşullarda hazırlık yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin güvenli turizm anlayışıyla pandemi için geniş tedbir aldığına dikkat çeken Almanya'nın şampiyon adayları, tesislerin her türlü jimnastik, koşu, efor çalışmaları için ideal imkanlar sunduğunu belirtti. Ayrıca dengeli beslenme için de otelin zengin menüsü olduğunu dile getiren kanocular, deneyimlerini zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor.