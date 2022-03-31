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Fileleri parçaladılar, sahayı delik deşik ettiler

#Almanya-BAK 07 Takımı#BAK 07’Nin Mitte İlçesindeki Post Stadı’Na Sabaha Karşı Saldırı Gerçekleşti.#AVRUPADAN HABERLER
Fileleri parçaladılar, sahayı delik deşik ettiler

Almanya’da Dördüncü Lig olarak sayılan Berlin Regionalliga Nordost’ta mücadele eden BAK 07’nin Mitte ilçesindeki Post Stadı’na sabaha karşı saldırı gerçekleşti.

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STADA giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, sahayı delik deşik ederken, her iki kalenin filelerini de parçaladı. Saldırıda, özellikle iki kalenin de önünde 30 santimetreyi bulan çukurlar oluştu. BAK Gençlik ve Altyapı Sorumlusu Burak Işıkdağlıoğlu, iki yıldır benzer saldırılarla karşılaştıklarını ancak bu boyutta ilk kez sahalarına zarar verildiğini söyledi. Saldırıyı ‘vandallık’ olarak nitelendiren Işıkdağlıoğlu, “İki yıldır kalelerin fileleri kesiliyor, kulüp binasına yönelik zarar verecek saldırı yapılıyor, kapılar kırılıp bazı eşyalar çalınıyor” dedi. Kulüp, saldırıyla ilgili polise suç duyurusunda bulundu. Saha içinde meydana gelen hasar nedeniyle BAK’ın 5 Nisan’da SV Babelsberg ile oynayacağı maçın riske girdiği belirtildi. Sahanın tadilatının o zamana kadar yetişip yetişmeyeceği belli olmadığı için kulüp Berlin Futbol Federasyonu’na başvurarak durumu bildirdi.

Fileleri parçaladılar, sahayı delik deşik ettiler
Fileleri parçaladılar, sahayı delik deşik ettiler
Fileleri parçaladılar, sahayı delik deşik ettiler

Fileleri parçaladılar, sahayı delik deşik ettiler

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#Almanya-BAK 07 Takımı#BAK 07’Nin Mitte İlçesindeki Post Stadı’Na Sabaha Karşı Saldırı Gerçekleşti.#AVRUPADAN HABERLER

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