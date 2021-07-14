‘FETÖ, Almanya’nın güvenliğini tehdit ediyor’

“ALMAN makamları, anlamak için yeterince çaba göstermiyor. Bütün girişimlerimize rağmen o şahısların iade edilmemesi büyük bir hayal kırıklığı. Almanya’nın tutumu toplumumuzda hem endişeye hem de üzüntüye neden oluyor. Her görüşmemizde, ikili ve uluslararası anlaşmaların gereğini yerine getirme talebinin yanı sıra, ‘Hafife almayın, Almanya’nın güvenliğini tehdit edecek bir unsur’ uyarısında bulunuyoruz. ‘15 Temmuz’ anmaları, ‘FETÖ’ unsurunun Türk toplumunun hafızasında diri tutulması, duyarlılığın tazelenmesi için önemli. ‘Fetullahçı Terör Örgütü’ sadece yakın tarih için değil Cumhuriyet tarihi için de önemli bir konu.” ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine katılım çağrısı yaptı. Frankfurt Başkonsolosluğu darbe girişimini konu eden bir dizi etkinlik de düzenliyor. Başkonsoloslukta işlem yaptıran vatandaşlar, binanın dört bir yanına yerleştirilen Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz sergisini gezebiliyor. Başkonsolos Tunçer, MUSİAD 3. Dönem Genel Başkanı Ömer Bolat ve gazeteci-yazar Sami Özey ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anlamak’ adıyla bugün çevrim içi bir toplantı yapacak. Yarın ise saat 18.30’da Türk Kültür Merkezi’nde (Adres: Höhenstr.44, 60385 Frankfurt) bir anma programı düzenlenecek. Toplantıya vatandaşlar ve sivil toplum temsilcileri katılabilecek.