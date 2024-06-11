Festivale muhteşem konserle kapanış

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ŞEBNEM Schaefer ve Eray Yaşın Işık’ın sunduğu gecede Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, oyuncular Mehmet Kuruluş, Onur Tuna, Gülper Özdemir, Ushan Çakır, Hakan Haksun ile yönetmenler Eylem Kaftan, İsmet Kurtuluş, Taha Feyizli, Kaan Arıcı, Ziya Kasapoğlu, Kerem Soyyılmaz ve Korhan Topçu, Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakan Yardımcısı Christoph Degen katıldı. ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Oyuncu’ ödüllerinin verildiği gecenin ardından oyuncu ve müzisyen Onur Tuna, sunucu Rana Ayhan ile yaptığı röportajda konsere de değinerek Fırat Cem Tuncel konserinin geceye büyük bir renk kattığını kaydetti ve şunları söyledi: “Fırat Cem Tuncel’in enerjisi çok güzeldi. Ödül töreninde karşımıza çıkması bizim için çok keyifli oldu, bir anda ‘eller havaya’ bir hale geldik, harika bir kontrast oluştu o yüzden de çok eğlenceli ve güzel geçti.” Gecenin sonunda festival ekibiyle yemeğe gidilerek samimi bir ortamda oyuncular ve yönetmenler keyifli dakikalar yaşadılar.