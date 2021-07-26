MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriFestival, ‘Ceviz Ağacı’yla kapandı
GeriAvrupa Festival, ‘Ceviz Ağacı’yla kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 26.07.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Festival, ‘Ceviz Ağacı’yla kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Festival, ‘Ceviz Ağacı’yla kapandı

18-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Almanya Film Festivali, ödül töreninin ardından Faysal Soysal’ın senaryosunu yazıp yönettiği ‘Ceviz Ağacı’ filmiyle sona erdi.

KAPANIŞ filmine büyük ilgi gösteren seyirciler, gösterimden sonra yönetmen ve senarist Faysal Soysal ve filmde ‘Hayati’ karakterini canlandıran başrol oyuncusu Serdar Orçin ile Türkçe ve Almanca sohbet ettiler. Soru-cevap bölümünde tercümeyi Recai Hallaç yaptı. Hava şartlarının azizliğine uğrayan kapanış filmi, açık hava yerine büyük salonda seyircilerle buluştu.

Festival, ‘Ceviz Ağacı’yla kapandı


Darbelerin ve kadına şiddetin konu edildiği filmde, suçun sadece fiilen işlendiği zaman mı ya da tepki göstermediğimizde mi veya müdahale etmediğimizde mi oluştuğu sorgulanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi