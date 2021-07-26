Festival, ‘Ceviz Ağacı’yla kapandı

KAPANIŞ filmine büyük ilgi gösteren seyirciler, gösterimden sonra yönetmen ve senarist Faysal Soysal ve filmde ‘Hayati’ karakterini canlandıran başrol oyuncusu Serdar Orçin ile Türkçe ve Almanca sohbet ettiler. Soru-cevap bölümünde tercümeyi Recai Hallaç yaptı. Hava şartlarının azizliğine uğrayan kapanış filmi, açık hava yerine büyük salonda seyircilerle buluştu.





Darbelerin ve kadına şiddetin konu edildiği filmde, suçun sadece fiilen işlendiği zaman mı ya da tepki göstermediğimizde mi veya müdahale etmediğimizde mi oluştuğu sorgulanıyor.