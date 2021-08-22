Feldmann’ın ayrıldığı eşine bir suçlama daha

FRANKFURT Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ile eşi Zübeyde Temizel’in boşanacağı haberinin duyulmasından sonra Zübeyde Temizel’in işçi yardım kuruluşu AWO’da çalıştığı dönemle ilgili bir skandal daha gündeme geldi. Hessenschau’da yayımlanan habere göre Zübeyde Temizel’in çocuk yuvası müdürü olmadan önce çalıştığından daha fazla maaş aldığı idda edildi.

STAJ DÖNEMİNDE 2 BİN 400 EURO ALMIŞ

Temizel’in Kasım 2014’ten Mart 2015’e kadar yuvada yarı gün sözleşmeli olarak staj yaptığı dönemde bir eğitmen gibi tam maaş aldığı ortaya çıktı. Temizel’in staj döneminde 2 bin 400 euro maaşla çalıştığı belirlendi. Savcılık belediye seçimlerinden önce Zübeyde Temizel’in yuva müdürü olarak yüksek maaş aldığı ve kendisine makam aracı tahsisi edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Savcılık Belediye Başkanı Feldmann’ın da görevini kötüye kullandığı yönünde soruşturma yürütüyor.

AYRILDIK BENİ İLGİLENDİRMEZ AMA...

Ancak Feldmann yapılan suçlamalar karşısında halen evli olduğu eşini savundu. Feldmann, “Aslında ayrıldık ve beni ilgilendirmez. Ancak burada yaşanan ve sanki çok tembel biriymiş gibi yapılan suçlama beni çok kızdırıyor. O benim kızımın annesi ve çok çalıştığını söyleyebilirim. Hayatında elde ettiği şeyleri çalışarak kazandı ve biz tanışmadan önce yaptı. Kendisi eğitmendir, çocuk eğitmeni ve şimdi kendisine güzel bir hayat kuruduğu için onu suçlamak terbiyesizliktir” dedi. Feldmann, Zübeyde Temizel’e yönelik suçlamaların aşağılayıcı ve hepsinden öte karalayıcı olduğunu da belirtti.