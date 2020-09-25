Federal Meclis, Mehmet Güler’in resmini satın aldı

TABLO, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Federal Milletvekili Timon Gremmel, documentaforum Kassel yöneticisi Dr Volker Schaefer ile kuratör Dr. Andreas Kaernbach’ın katılımıyla teslim edildi.

Meclis Başkan Yardımcısı Roth, Kassel’de yaşayan Mehmet Güler’i (76), büyük bir sanatçı olarak niteledi. Federal Meclis Sanat Danışma Kurulu’nda yer alan Yeşiller’li politikacı Roth, Güler’in tekniğini ‘Anadolu ile ikinci vatanı Kassel arasında köprü kuran figürlerin renk sarhoşluğu içinde uyumu’ olarak tanımladı. Mehmet Güler, 2014’te, kente yaptığı katkılar nedeniyle ‘Kassel’in Sanat Elçisi’ ilan edilmiş ve kendisine kentin ‘Altın Onur Rozeti’ verilmişti.

Kassel geçtiğimiz yıl da sanatçının 75’inci yaşını, ‘Renklerin Gücü - Leuchtkraft’ adlı retrospektif bir sergiyle kutlamıştı. Kassel’de dünyanın en büyük sanat organizasyonlarından biri olan ‘Documenta’nın en prestijli mekânlardan ‘documenta-Halle’deki Güler sergisi, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth tarafından açılmış ve büyük ilgi görmüştü.





MEHMET GÜLER KİMDİR?

1944’te Malatya’da doğan Mehmet Güler, 1965’te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. Bir süre eğitim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Almanya‘ya geldi. 1976’da Kassel Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. 1977’den itibaren serbest sanatçı olarak çalışmalarını burada sürdürüyor. Yağlı boya ağırlıklı çalışmalarının yanı sıra grafik ve heykel gibi teknikler de kullanan Güler’in eserleri Türkiye’den İngiltere’ye birçok ülkede müzelerde, özel ve kurum koleksiyonlarında sergileniyor. İmzasını taşıyan en fazla eser ise Frankfurt’taki Deutsche Bank koleksiyonunda yer alıyor. Güler, her yıl Türkiye’de en az bir sergi açıyor ya da bir sergiye katılıyor.



Eserleri 70’li yıllardan bu yana dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce kez sergilenen Mehmet Güler, Türkiye, Almanya ve İtalya’da çok sayıda ödül aldı.