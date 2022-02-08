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Federal Mahkeme, Hells Angels cezasını onadı

#Almanya#Hells Angels#Federal Mahkeme
Federal Mahkeme, Hells Angels cezasını onadı

Almanya’da federal mahkeme, 8 yıl önce Berlin’de Hells Angels adlı çete tarafından bahis bürosunda öldürülen Tahir Özbek cinayeti hükümlüleriyle ilgili eyalet mahkemesinin verdiği hapis cezası kararını onadı.

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MERKEZİ Leipzig’de bulunan federal mahkeme üstelik, eyalet mahkemesinden farklı olarak Hells Angels üyelerine 2 yıl ceza indirimini de iptal etti. Aralarında Hells Angels’in lideri olduğu belirtilen Kadir P.’nin de azmettirici olarak yargılandığı davada eyalet mahkemesi 2019 yılında 8 Hells Angels üyesi hakkında ömür boyu hapis cezası vermişti.

SAVCILIKLIKLA İŞ BİRLİĞİ
Federal mahkeme, ayrıca kararında, eyalet mahkemesinin, yargılanan 9 üyeden birinin cinayet sonrası hemen savcılıkla iş birliği yaparak cinayetin aydınlatılmasına yönelik ifade vermesinden dolayı daha hafif bir ceza alıp alamayacağını yeniden incelemesini istedi. Çete üyeleri 2014 yılında Wedding ilçesindeki bir bahis bürosunu basarak o zamanlar 26 yaşında olan Tahir Özbek’i vurarak öldürmüştü. Cinayetin Tahir Özbek ile Hells Angels lideri arasında 2013 yılında bir diskoda yaşanan tartışma sonrası işlendiği belirtildi.

 

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