FDP, yeni nükleer santrala karşı

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“YURT dışından nükleer enerji satın almak yerine kendi enerjimizi kendi santrallarımızda üretelim” içerikli önerge, 600’e yakın delegenin çok büyük bir bölümünün oylarıyla reddedildi. Hükümet ortağı Yeşiller’in Angela Merkel döneminde öngörülen şekilde Almanya’da faaliyetteki son 3 nükleer santralın 31 Aralık 2022 tarihinde kapatılması ısrarına karşı çıkan ve enerji sıkıntısı yaşanmaması için üretimin 2025 yılına kadar sürdürülmesini isteyen FDP, yeni bir nükleer santralın üretime geçebilmesi için en az 20 yıla gereksinim duyulacağına dikkati çekerek, onun yerine yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmesini karara bağladı.

FARKLI DEVLET ANLAYIŞI

FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, hedeflerinin Almanya’yı her alanda ileri taşımak olduğunu vurguladı. “Bu bir muhalefet parti kurultayı değildi ama hükümet partisi kurultayı da değildi” diyen Djir-Sarai, devlet anlayışı konusunda diğer ortaklarla farklı düşündüklerini itiraf etti. FDP’li politikacı, “Bizim için vergi mükelleflerinin ödediği paralar rastgele dağıtılacak bir şey değildir. İşte bu alanda ortaklarla aynı görüşte değiliz. O nedenle de devlet anlayışımız farklı” dedi. Ancak bu sözlerinin ortaklığa karşı oldukları anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.