FC Türkspor Mannheim e.V - SV Waldhof Mannheim 07

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Mannheim Türkspor, finalde Almanya'nın köklü takımlarından 3. Bundesliga temsilcisi SV Waldhof Mannheim ile kupaya uzanmak için mücadele edecek. Türkspor'un golünü 44 dakikada İzzeddine Noura attı. İlk yarı 1-0 Türkspor üstünlüğü ile sona erdi.

2. yarının başında Bruchsal takımı Albin Sahiti ile beraberliği yakaladı. Maçın uzatmalara gideceği beklenirken sahneye çıkan Rahmi Can Bas 90.dakikada attığı golle Türksporu finale taşıyan isim oldu.Türkspor'un final maçı 21 Mayıs'ta SV Waldhof Mannheim karşısında.