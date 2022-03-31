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FC Türkspor Mannheim e.V - SV Waldhof Mannheim 07

#Landesliga #AVRUPADAN HABER#FC Mannheim Türkspor
FC Türkspor Mannheim e.V - SV Waldhof Mannheim 07

Rhein-Neckar bölgesi Landesliga (7.lig) temsilcimiz FC Mannheim Türkspor Baden Futbol Federasyonu Eyalet Kupası yarı finalinde karşılaştığı Oberliga (5.Lig) temsilcisi 1.FC Bruchsal 1899 takımını 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

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Mannheim Türkspor, finalde Almanya'nın köklü takımlarından 3. Bundesliga temsilcisi SV Waldhof Mannheim ile kupaya uzanmak için mücadele edecek. Türkspor'un golünü 44 dakikada İzzeddine Noura attı. İlk yarı 1-0 Türkspor üstünlüğü ile sona erdi.

FC Türkspor Mannheim e.V - SV Waldhof Mannheim 07

2. yarının başında Bruchsal takımı Albin Sahiti ile beraberliği yakaladı. Maçın uzatmalara gideceği beklenirken sahneye çıkan Rahmi Can Bas 90.dakikada attığı golle Türksporu finale taşıyan isim oldu.
Türkspor'un final maçı 21 Mayıs'ta SV Waldhof Mannheim karşısında.
FC Türkspor Mannheim e.V - SV Waldhof Mannheim 07

FC Türkspor Mannheim e.V - SV Waldhof Mannheim 07

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#Landesliga #AVRUPADAN HABER#FC Mannheim Türkspor

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