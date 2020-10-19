Fatma’ya tuzak mı kuruldu?

FATMA Kaşıkçı yönetimindeki NS 140 plakalı araç, Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yoldan çıkıp, beton elektrik trafosuna çarptı. Kazada Kaşıkçı, olay yerinde can verirken, araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Cuma Yıldırım’ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Ayşe Çınar

‘EHLİYETİ YOKTU, HİÇ ARAÇ KULLANMADI’

Hürriyet’e konuşan talisiz kadının annesi Ayşe Çınar, kızına tuzak kurulduğunu söyledi. Çınar, Gazimağusa’da yaşayan bir gencin kızını otelde ziyaret ettiğini, iki gün boyunca kaçak olarak otelde kaldığını ve daha sonra bir araçla otelden ayrıldıklarını anlattı. Çınar “Kızım bu zamana kadar araç kullanmadı. Ehliyeti yok. Karantinada kalan bir kişinin dışarı çıkması kim veya kimler tarafından sağlandı. Kızıma yanındaki erkek, ben alkollüyüm aracı Gazimağusa’ya kadar sen kullan demiş. Kendisinin de ehliyeti yokmuş. Ehliyetsiz kişiye neden araç veriliyor? Bu otomobilin sahibi kim?” diye konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle Kıbrıs’a gitmek için test yaptırdığını söyleyen anne Ayşe Çınar, testin negatif çıkması durumunda, Kıbrıs’a gidip dava açacağını da söyledi.

Fatma Kaşıkçı