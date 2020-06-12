Fatih Akın’dan itiraf: Kendi filmlerimi izlemiyorum

BERLINALE’de Altın Ayı Ödülü de dahil birçok ödül kazanan filmlere imza atan 46 yaşındaki Fatih Akın, kendi çektiği filmleri izlerken sıkıldığını belirterek “Normalde kendi filmlerimi sinemaya gidip izlemem. Eğer siz yaptıysanız zaten her şeyi biliyorsunuz” dedi. Bild gazetesine konuşan Akın haftada üç kez sinemaya gittiğini belirtirken “Gençken cebimdeki parayı sinemaya ve kitaplar için harcardım” dedi. Oldukça başarılı filmlere imza atan Hamburg’lu ünlü yönetmenin ödül aldığı bazı filmleri şunlar: ‘Kısa ve Acı’ ile 1998’de Locarno Film Festivali’nde Bronz Leopar, ‘Duvara Karşı’ filmiyle 2004 yılında Berlinale’de Altın Ayı, yine aynı filmle 2004 yılında Avrupa Film Ödülleri yarışmasında En iyi Seyirci ödülü, 2007 yılında ‘Yaşamın kıyısında’ filmiyle Antalya Altın Portakal Ödülü, ‘Yaşamın Kıyısında’ filmiyle ayrıca 2007 yılında Avrupa Parlamentosu’nun verdiği Avrupa Sineması LUX Ödülü ve 2018’de ‘Paramparça’ ile Altın Küre En İyi Yabancı Dilde Film ödüllerini aldı. Akın, Alman sinemasına yaptığı katkıyla 2010 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile onurlandırıldı.