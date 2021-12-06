Faşolar geliyor

Haberin Devamı

HALKA açık alanlarda alkol satışı yasaklandı. Bir ailenin başka bir aileden ancak bir kişiyle görüşmesine izin verildi.Noel pazarları kapatıldı ve çok katılımlı etkinlikler yasaklandı.2G kuralına (iki defa aşı yaptırmış veya iyileşmiş olmak) uyulması.Eyaletin bazı bölgelerinde saat 20.00-05.00 arasında aşılı olmayanların sokağa çıkmaları yasaklandı.Bazı başka önlemler de karara bağlandı.Bu kararlar Saksonya’da iktidarda bulunan ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller’in oluşturduğu ‘Kenya koalisyonu’ tarafından alındı.Tabii aşırı sağcılar hemen sokaklara döküldü.“Bizim özgürlüğümüzü sınırlandırmanıza izin vermeyeceğiz” diyen “Querdenker” (aykırı düşünenler) de.Olaylar çıktı.Polis şiddete başvuran birçok göstericiyi gözaltına aldı.

‘BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, DİKTATÖRLÜĞE HAYIR’

Geçen cuma akşamı da ellerinde meşaleler, davullar ve afişlerle bir grup aşırı sağcı, Saksonya’nın SPD’li Sağlık Bakanı Petra Köpping’in Grimma kentindeki evinin önünde hükümetin korona politikasını protesto etti.

“Barış, özgürlük, diktatörlüğe hayır” diye slogan atan bu göstericiler de aşırı sağcıydı.

Çoğu da “Freie Sachsen” (Özgür Saksonya) adı altında 2007 yılında kurulan ve oy oranı yüzde 1.5’i geçmeyen aşırı sağcı, ırkçı, nazi yanlısı partinin üyesi.

Tabii haklı olarak hem siyasi çevrelerden hem de halktan tepkiler yağdı.

SPD Eş Başkanı Norbert Walter-Borjans, bunun gösteri yapma özgürlüğü ile ilişkisi olmadığının altını çizdi.

“Bu faşistoid- faşistvari bir sahneye çıkıştır” dedi ve tüm demokratları kararlı bir biçimde bunlara karşı çıkmaya ve tepki göstermeye çağırdı.

Baden-Württemberg’in Yeşiller’li Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann daha da ileri gitti ve Sağlık Bakanı Petra Köpping’in evinin önündeki gösteriyi kınarken, “Bunlar ‘SA’nın icat ettiği metodlardır” dedi ve Hitler dönemindeki faşizan saldırılara dikkat çekti.

Yani çok açık bir biçimde Hitler döneminde SA’nın politikacıların evlerinin önünde meşalelerle gösteri yaptıklarını hatırlattı.

Evet…