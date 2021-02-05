Fabrika siparişleri 7 aylık yükselişe son verdi

FABRİKA siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1 azalması yönündeydi. Kasım ayına ilişkin söz konusu veri ise yukarı yönlü revize edilerek yüzde 2.7’lik artışa güncellendi. Almanya’da aralıkta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 0.9, yabancı siparişler 2.6 azalış kaydetti. Söz konusu dönemde, Euro Bölgesi’nden yeni siparişler yüzde 7.5 azalırken, diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 0.5 arttı. Ülkede aralıkta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0.8 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri 6.4 yükseldi. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 4.6 azaldı.

2020’DE YÜZDE 5 KÜÇÜLDÜ

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, imalat sektöründeki yeni siparişlerin daha sıkı kısıtlamalar nedeniyle aralık ayında bir miktar düştüğü belirtilerek, yine de Aralık 2020’de siparişlerdeki artışın Kovid-19 salgını öncesi dönem olan 2019 son çeyrekteki seviyenin yüzde 5 üzerinde olduğu ifade edildi. Analistler, Avrupa’da Kovid-19’un yayılmamasına yönelik uygulanan sıkı önlemlerin aralık ayında fabrika siparişlerinde açıkça etkisini gösterdiğini belirtti. 19 Ocak’ta Almanya’da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede 5 Ocak’ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatılmıştı. Ekonomistler, sıkılaştırılan tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın ilk çeyreğinde durgunlaşmasını bekliyor. Almanya’da ekonomi, Kovid-19’un sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020’de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son vermişti.