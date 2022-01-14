Eyaletler Meclisi de onayladı... İşte yeni kurallar

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BUNA; göre üçüncü hatırlatıcı aşısını olanlar karantinaya girmeyecek. Enfekte olanlar ve onlarla temas kuranların karantina süresi 14 günden 10 güne inecek. Yedinci günden itibaren PCR veya sertifikalı hızlı test merkezlerinden yapılacak test sonucuna göre karantinadan çıkabilecek. Klinikler, bakım evleri ve engelliler bakım tesislerinde çalışanlar için izolasyon veya karantina süresi yedi gün olacak. Çalışanlar semptom göstermedikleri 48 saat sonra PCR testi yaptırmak zorunda ve buna göre karantinadan çıkabilecek. Okula ve kreşe giden çocuklar, kendileri enfekte olma durumunda yedi gün, enfekte olan biriyle temas kurmaları halinde ise beş gün karantinada kalacak. Karantina kuralları virüs varyantından bağımsız olarak geçerli olacak.