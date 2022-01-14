Eyaletler Meclisi de onayladı... İşte yeni kurallar

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Almanya’da Federal Meclis’ten sonra Eyaletler Meclisi de bugünkü oturumunda karantina kurallarını kısaltan yasa tasarısını onayladı.
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BUNA; göre üçüncü hatırlatıcı aşısını olanlar karantinaya girmeyecek. Enfekte olanlar ve onlarla temas kuranların karantina süresi 14 günden 10 güne inecek. Yedinci günden itibaren PCR veya sertifikalı hızlı test merkezlerinden yapılacak test sonucuna göre karantinadan çıkabilecek. Klinikler, bakım evleri ve engelliler bakım tesislerinde çalışanlar için izolasyon veya karantina süresi yedi gün olacak. Çalışanlar semptom göstermedikleri 48 saat sonra PCR testi yaptırmak zorunda ve buna göre karantinadan çıkabilecek. Okula ve kreşe giden çocuklar, kendileri enfekte olma durumunda yedi gün, enfekte olan biriyle temas kurmaları halinde ise beş gün karantinada kalacak. Karantina kuralları virüs varyantından bağımsız olarak geçerli olacak.
11 ŞUBAT’A KADAR GEÇERLİ Öte yandan Almanya’da federal hükümet ve eyaletler arasında alınan yeni korona kuralları yarından itibaren yürürlüğe girecek. Yeni kurallar kapsamında en önemli tedbir ise ‘2G Plus’ kuralı. Buna göre başta gastronomi olmak üzere kültür etkinlileri ve benzeri kapalı mekânlara iki doz aşısı bulunanlar ve iyileşenler ayrıca bir de test yaptırarak girebilecek. Üçüncü hatırlatma aşışını olanlar ise testten muaf tutuldu. Yeni önlemler 11 Şubat’a kadar geçerli olacak. Öte yandan yarından itibaren Berlin’de toplu taşıma araçlarında FFP2 maskesi kullanılması da zorunlu hale geldi. ‘2G Plus’ ve hijyen kuralı geçerli olmak şartıyla kapalı mekânlarda en fazla 2 bin, açık alanlardan ise 3 bin kişi bir araya gelebilecek.