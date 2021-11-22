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Evde şiddete karşı kampanya

#Koronavirüs#Şiddet#Ina Scharrenbach
Evde şiddete karşı kampanya

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında birçok ülke 2020 yılı mart ayından itibaren belli dönemlerde tam kapanmaya gitti. Ancak bu eve kapanmalar aile şiddetin de artmasına neden oldu.

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KUZEY Ren Vestfalya’da 2020 yılında yaklaşık 33 bin aile içi şiddet olayı kayıtlara geçti. Ancak kimi şiddet olaylarının istatistiklere geçmediği ve gerçek sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Aile içi şiddetin yaklaşık üçte ikisinde kurban kadınlar oldu. Çocukların da çok etkilendiği aile içi şiddet, 2019 yılına göre yüzde 7.9 oranında artış gösterdi. Salgın döneminde tavan yapan aile içi şiddete karşı Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaleti bilgilendirici kampanya başlatıyor. NRW Eşitlik Bakanı Ina Scharrenbach, aile içi şiddetin en büyük mağdurlarının kadınlar olduğunu belirtirken, şiddetin birçok yüzü olduğunu ifade etti. Kadınların eve kapanma döneminde cinsel şiddetten tehdit ve hakarete kadar çok alanda mağdur olduklarını vurgulayan scharrenbach, 26 genç kadının da zorla evlendirildiğini söyledi.

İMKANLARDAN YARARLANMIYORLAR
Yapılan bir araştırmada aile içi şiddete maruz kalanların onda birinden fazlasının şiddete karşı sunulan imkanlardan yararlanmadıklarının ortaya çıktığını belirten Scharrenbach, bu kesimin şiddete karşı sunulan imkanları tanıyıp yararlanmaları amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi. Scharrenbach, “Kadına yönelik şiddet, toplumun ve halkın gölgesinde her gün yaşanıyor. Geniş tabanlı kampanya ile ülkemizin her köşesine ulaşmak istiyoruz. Mağdurlar, kendileri için koruma ve yardım olduğunu, hedeflenen teklifleri nerede bulabileceklerini bilmeli” dedi.

 

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#Koronavirüs#Şiddet#Ina Scharrenbach

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