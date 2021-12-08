Etkisi yaza kadar sürebilir

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Almanya’da artan Omikron varyantlı koronavirüs vakalarına dikkati çeken ünlü virolog Prof. Christian Drosten, önceki türlerine göre çok daha hızlı yayıldığı belirtilen Güney Afrika kaynaklı virüsün, ocak ayından itibaren yaz aylarına kadar ciddi sorunlar yaratabileceğini söyledi.
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OMIKRON varyantlı korona vakalarının yaz olmasına rağmen Güney Afrika’da son derece artış gösterdiğini vurgulayan Prof. Drosten, “Eğer Almanya’da da baskın varyant olma durumu ortaya çıkarsa, salgınının kısa vadede sona ereceğini söyleyemeyiz. Omikron varyantlı virüs her türlü politik tedbir kararından çok daha hızlı hareket etme özelliğine sahip. Bu nedenle yaza kadar büyük sorunlar bekliyor” diye konuştu. Diğer yandan Omikron varyantlı virüsün çok fazla henüz tam olarak çözümlenemeyen ‘deli’ kombinasyonlara sahip olduğunu belirten Drosten, “Omikron varyantının aşılı ve korona atlatmış kişilerin antikorlarından kaçan bir özelliğe sahip olmasından dolayı aşılı aşısız herkese bulaşma riski var. Ayrıca Güney Afrika’daki küçük yaştaki çocukların bile ağır semptomlar yaşadığı göz önüne alındığında, aşı olmayanların bu varyanta yakalanmaları durumunda hastalığın çok ağır geçeceği tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle Almanya’daki aşı açığının derhal kapatılması gerekiyor” dedi.
ÖLÜM SAYISINDA ARTIŞ Robert-Koch Enstitüsü (RKI), Almanya’da son 24 saat içerisinde toplam 527 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölüm sayısının şubat ayından bu yana en yüksek oran olduğu belirtilen açıklamada, 24 saatlik vaka sayısı ise bir gün öncesine göre 30 bin kadar artarak 69 bin 601 olarak verildi. Salgının başlangıcından bugüne kadar toplam 6 milyon 291 bin 621 vaka kayıtlara geçerken, 104 bin 47 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde ise aktüel olarak 4 bin 950 kişinin tedavi gördüğü, 2 bin 699 koronavirüs hastasının entübe edildiği açıklandı.