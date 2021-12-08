Etkisi yaza kadar sürebilir

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OMIKRON varyantlı korona vakalarının yaz olmasına rağmen Güney Afrika’da son derece artış gösterdiğini vurgulayan Prof. Drosten, “Eğer Almanya’da da baskın varyant olma durumu ortaya çıkarsa, salgınının kısa vadede sona ereceğini söyleyemeyiz. Omikron varyantlı virüs her türlü politik tedbir kararından çok daha hızlı hareket etme özelliğine sahip. Bu nedenle yaza kadar büyük sorunlar bekliyor” diye konuştu. Diğer yandan Omikron varyantlı virüsün çok fazla henüz tam olarak çözümlenemeyen ‘deli’ kombinasyonlara sahip olduğunu belirten Drosten, “Omikron varyantının aşılı ve korona atlatmış kişilerin antikorlarından kaçan bir özelliğe sahip olmasından dolayı aşılı aşısız herkese bulaşma riski var. Ayrıca Güney Afrika’daki küçük yaştaki çocukların bile ağır semptomlar yaşadığı göz önüne alındığında, aşı olmayanların bu varyanta yakalanmaları durumunda hastalığın çok ağır geçeceği tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle Almanya’daki aşı açığının derhal kapatılması gerekiyor” dedi.

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