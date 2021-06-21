Essen’de ‘Biz buralıyız’ sergisi!

200’ü aşkın seçkin davetlinin katıldığı programda, selamlama konuşmasını Zollverein Vakfı Başkanı Prof.Dr. Hans Peter Noll yaptı. Açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kültür Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Michelle Müntefering Almanya’ya gelen göçmenlerin hikâyelerine atfen “Bu bizim hikâyemizdir, onlar artık buralı, onlar olmasaydı, Almanya’nın ekonomik mucizesi de gerçekleşemezdi” dedi.

‘GÖÇE FARKLI PEK ÇOK YÜZ KAZANDIRIYOR’

Ergun Çağatay’ın fotoğraflarının konusunun da tam da bu olduğunu vurgulayan Müntefering, “Onun etkileyici fotoğraflarıyla göçe bakış, göçe farklı pek çok yüz kazandırıyor. Çağatay’ın fotoğrafları bozulmamış, yapmacık olmayan bir içe bakış. İş gücü anlaşmasından 30 yıl sonra ve bugünden 30 yıl önce 1990 yılında, Türkiye kökenli kadın ve erkeklerin günlük yaşamlarının çok yönlü yansımalarını görüyoruz” dedi. ‘ÜÇÜNCÜ NESİL ARTIK BURALI’

Konuşmasında 90’lı yılların Solingen ve NSU cinayetleri gibi acılara da sahne olduğunu ve toplumsal hafızada yer ettiğini ifade eden Michelle Müntefering, “Bu sergideki fotoğraflar gösteriyor ki bu bizim ortak tarihimiz, bu fotoğraflardaki insanlar ve onların çocukları torunları, üçüncü dördüncü nesil artık buralı. Bu sergi geçmişten bugüne bir köprü kuruyor. Dışişleri Bakanlığı olarak biz de bu çalışmayı memnuniyetle destekliyoruz” dedi. Michelle Müntefering ayrıca, Almanya’ya göçenlerle ilgili onlara takdir teşekkür anlamında bir ‘Göç Anıtı’ yapma hazırlıkları içinde olduklarını da sözlerinde ekledi.

‘SERGİYİ HERKES GÖRMELİ’

Ergun Çağatay’ın, Almanya için bir dönüm noktası olan 1990 yılında Almanya’yı gezmesinin bir şans olduğunu ve Almanya’daki Türk varlığını en kapsamlı foto– röportaj çalışmasıyla belgelediğini belirten Michelle Müntefering, sergiyi herkesin özellikle de okulların uyum konusunda çalışma yapan derneklerin gezip görmelerini arzuladığını ifade etti.

DÖNEMSEL GÖÇ TARİHİNİN ÖNEMİ

Etkinliğe Derya Yıldırım ve Grup Şimşek THM ezgileriyle renk kattı. Aslı Sevindim’in sunumu ve yönetiminde yapılan açık oturumda, T.C Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler, Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen, Rheinland Belediyeler Topluluğu 2. Başkanı Karin Schmitt- Promny, Rag Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Alfried Krupp von Bohlen ve Halbach-Vakfı Dr. Thomas Kempf Ergun Çağatay’ın foto röportaj sergisinin dönemsel göç tarihi için önemini ve anlamını anlattılar.

ESSEN BAŞKONSOLOSLUĞU RUHR BÖLGESİNİN HAFIZASIDIR

Başkonsolos Cebeci, Essen Başkonsolosluğu’nun Türkiye’nin en yoğun işlem yapılan konsoloslukları arasında bulunduğunu belirterek, bunun da bölgedeki yoğun Türk nüfusunun varlığına işaret ettiğine dikkat çekti. “Başkonsolosluğumuz Ruhr bölgesine Türkiye’den gelen göçün hem sonucu, hem tanığı, hem de hafızasıdır” dedi.

‘GÖÇ ANITI’ YAPILACAK

Başkonsolos Cebeci göçün 60.Yılı dolayısıyla Ruhr Müzesi’nin uzun süredir bu güzel çalışmayı hazırladığını ve kendilerinin davet edildiğini ifade eden Cebeci, sergi dışında bir de Micehlle Müntefering’in girişimiyle ‘Göç Anıtı” yapılacağını bunun için oluşturulacak jüriye de davet edildiğini söyledi. Başkonsolos Cebeci bir belgesel niteliği taşıyan sergiyi gezerken çok etkilendiğini, çok güzel fotoğraflar olduğunu velriterek, vatandaşların da mutlaka sergiyi gezmelerini tavsiye etti.

Konuşmaların ardından konuklar, 120 seçilmiş fotoğraftan oluşan sergiyi gezdi, proje sorumlularından fotoğrafların hikayeleri hakkında bilgi aldılar. 21 Haziran-31 Ekim 2021 tarihleri arasında açık kalacak olan sergide, 1990 yılında Almanya’daki Türk ve Alman toplumlarının, Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve iki Almanya’nın tekrar birleşmesi dönemindeki yaşatılarından kesitler fotoğraflarla anlatılıyor. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kültür Politikalarından sorumlu Devlet Bakanı Michelle Müntefering himayesindeki sergi, Almanya Dışişleri Bakanlığı, RAG-Vakfı, Alfried Krupp von Bohlen ve Halbach-Vakfı tarafından finanse ediliyor.