Essen’de 15 Temmuz fotoğraf sergisi

BAŞKONSOLOSLUK binasındaki sergide, 15 Temmuz darbe girişiminde sergilenen vatan savunmasından derlenen 14 fotoğraf yer alıyor. ‘15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ için başkonsolosluk tarafından vatandaşlara sosyal medya aracılığıyla davette bulunuldu. Başkonsolos Şener Cebeci, “15 Temmuz akşamı ve sonrasında halkımızın sergilediği kahramanlığı ve fedakârlığı gösteren çarpıcı anların tarihe not düşüldüğü fotoğraf sergisini, Essen bölgesinde ve civarında yaşayan vatandaşlarımızın ziyaret etmelerini öneriyoruz” dedi. Pazartesi günü açılan sergi, 16 Temmuz Cuma günü saat 16.30’a kadar gezilebilecek.