MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEssen’de 15 Temmuz fotoğraf sergisi
GeriAvrupa Essen’de 15 Temmuz fotoğraf sergisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Temel ELCİVAN / ESSEN
Haber Giriş: 13.07.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Essen’de 15 Temmuz fotoğraf sergisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Essen’de 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Essen başkonsolosluğu, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ için bir fotoğraf sergisi açtı.

BAŞKONSOLOSLUK binasındaki sergide, 15 Temmuz darbe girişiminde sergilenen vatan savunmasından derlenen 14 fotoğraf yer alıyor. ‘15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ için başkonsolosluk tarafından vatandaşlara sosyal medya aracılığıyla davette bulunuldu. Başkonsolos Şener Cebeci, “15 Temmuz akşamı ve sonrasında halkımızın sergilediği kahramanlığı ve fedakârlığı gösteren çarpıcı anların tarihe not düşüldüğü fotoğraf sergisini, Essen bölgesinde ve civarında yaşayan vatandaşlarımızın ziyaret etmelerini öneriyoruz” dedi. Pazartesi günü açılan sergi, 16 Temmuz Cuma günü saat 16.30’a kadar gezilebilecek.

Essen’de 15 Temmuz fotoğraf sergisi
Essen’de 15 Temmuz fotoğraf sergisi
Essen’de 15 Temmuz fotoğraf sergisi

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi