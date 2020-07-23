Eski nazi muhafızına gençlik cezası

ESKİ nazi muhafızı Bruno Dey, 5 bin 232 kişinin öldürülmesine suç ortağı olmak, bir olayda cinayete teşebbüs etmekten suçlu bulundu. 2019 Ekimi’nden beri Hamburg Eyalet Mahkemesi’nde süren ve şimdiye kadar 45 duruşma yapılan davada gençlik mahkemesi suçu işlediği zaman 17-18 yaşlarında olan Bruno Dey’i 2 yıl hapis cezasına çarptırdı ve cezayı tecil etti. Suçlu bulunan Bruno Dey, özür diledi ve “Bir daha böyle bir şey yaşanmamalı” dedi. Kendisinin Hitler’in özel birliği olan SS’lere gönüllü katılmadığını söyleyen Bruno Dey, birliğe çağrıldığını ve gitmekten başka çaresi olmadığını belirtti. Bruno Dey’in SS birliğinin Danzig kenti yakınlarındaki Stutthof Toplama Kampı’nda muhafız olarak görev yaptığı belirlenmişti. Toplama kampının gözlem kulesinde görev yapan Bruno Dey 5 bin 232 kişinin öldürülmesine yardım etmek suçundan yargılandı. Stutthof Toplama Kampı’nda 100 bin tutuklu feci koşullar altında köle gibi çalıştırıldı. Kampta 30 kişi kurşuna dizilerek, 200 kişi ise gaz odalarında öldürüldü. 5 bin kişi ise açlık ve hastalık sonucu hayatını kaybetti.