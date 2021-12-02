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HABERLERAvrupa Haberleri

Eski Nazi gardiyanı davasında ilginç gelişme

#Berlin#Josef S.#Eski Nazi Davası
Eski Nazi gardiyanı davasında ilginç gelişme

İkinci Dünya Savaşı sırasında Sachsenhausen toplama kampında gardiyan olarak görev yapan ve 3 bin 518’in insanın öldürülmesine göz yummaktan yargılanan Josef S.’nin duruşmasında ilginç bir gelişme yaşandı. Josef S.’nin avukatı, müvekkilinin 62 yaşındaki kızı Birgit S.’nin tanık olarak dinlenmesini istedi.

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BIRGIT S.’nin ise eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR) döneminde, DDR adına 1980 Moskova Olimpiyatları’nda altın madalya kazandığı belirtildi. Bu durum ise bugün 101 yaşında olan Josef S.’nin, bu nedenle DDR’de ayrıcalıklı mı olduğu sorusunu gündeme getirdi. Eski Doğu Almanya istihbarat teşkilatı Stasi’nin, ülkesi adına altın madalya kazanan kızının hatırına eski soykırım suçlusunu görmezden geldiği iddia edildi.
Birgit S.’nin takımıyla batı ülkelerine de geçiş yaptığı için Stasi tarafından kendisi ve ailesinin incelendiği belirtildi. Stasi’nin belgelerinde bugün 101 yaşındayken yargılanan baba Josef S. için “Eğitim seviyesi düşük. Doğası gereği çabuk sinirlenir ama şimdi sakinleşti. Ahlaki bakış açısı bilinmemektedir” diye not düşüldü. Nasyonal Sosyalizm uzmanı ve Stasi arşivleri araştırmacısı Henry Leide, eski doğu Alman güvenlik birimlerinin 1974 yılına kadar Sachsenhausen toplama kampında görev alan 284 doğu Alman vatandaşıyla ilgili araştırma yaptığını belirtirken, bunların hiçbirinin mahkemeye çıkarılmadığını söyledi.

 

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#Berlin#Josef S.#Eski Nazi Davası

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