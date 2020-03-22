‘Erken teşhis hayat kurtarıyor’ dedi, kit geliştirdi

TESTİN, herkesin kullanabileceği kadar basit olduğunu ve bir damla kan ile bu teşhisin konulabildiğini belirten Promedical Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kol, şöyle konuştu: “Korona şüphesi olan veya her ihtimale karşı kendilerine virüs bulaşıp bulaşmadığını belirlemek isteyen kişiler, herhangi bir doktor yardımı olmaksızın da bu testi kendi başlarına yapabilirler. Tıpkı şeker hastalarında olduğu gibi, parmaklarından alacakları bir damla kanı geliştirdiğimiz bu kitin üzerine damlatıyorlar ve 15 dakika bekledikten sonra ‘Promedical covid 19 tanı kiti’ndeki renk değişikliğine göre hasta olup olmadıklarını anlıyorlar. Tanı ne kadar hızlı konursa, tedavi de o kadar başarılı olur. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu amaçla dünyanın en hızlı sonucunu veren aletini ürettik. İnsanlarımızın hayatlarını kurtarabilmek maksadıyla bu yolda büyük emekler sarf ettik.” ‘HİZMETE HAZIRIZ’

Geliştirdikleri tanı kiti için dünyadaki tüm önemli kuruluşların onayını aldıklarını vurgulayan Kol, şöyle devam etti: “Dünyada, CE, İSO, TÜV ve TGA sertifikası alabilen ilk şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünyadaki tüm ilaçlara onay veren TGA dahil olmak üzere önemli sağlık kuruluşları ürünümüzü beğenip onaylayarak sertifikalarını verdiler. Hedefimiz darda olan insanlara ve özellikle bu zor günlerde kendi insanımıza hizmet edebilmektir. Devletimiz istekte bulunduğu anda hemen hizmete hazırız.”



