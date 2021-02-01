Erken emekliliğe rekor başvuru

ALMANYA’da bu yıl rekor sayıda sigortalı, 63 yaşında erken emekliliğe ayrıldı. Alman Emeklilik Sigortası, geçen yıl 260 bin 932 kişinin erken emeklilik başvurusuna onay verdiğini açıkladı. Rekor seviyede kaydedilen erken emeklilik sayısı federal hükümet yetkililerini de şaşırttı. 2020’de 45 yıl aralıksız sigortalılık süresiyle 63 yaşında kesintisiz erken emeklilik hakkından yararlanacakların sayısı 200 bin dolayında olması bekleniyordu.

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında erken emekliliğe başvuranların yüzde 18’i, yani yaklaşık her 5 kişiden biri, 45 yıl sigortalılık süresine sahip olanlara tanınan 63 yaşındaki kesintisiz emeklilik hakkından yararlandı. Böylece ülke genelinde 21 milyon emekli arasında erken yaşta emekli olanların sayısı 1.6 milyona yükseldi. Hükümet kaynaklarına göre, erken emeklilik sayısı toplamda beklenenden 300 bin daha fazla olarak kayıtlara geçti. Rekor seviyedeki artışın, 45 yıl ve 63 yaş şartına göre bağlanan emekli aylığının kesintisiz olmasından kaynaklandığı sanılıyor. EMEKLİLİK YAŞI KADEMELİ ARTTI

Bilindiği gibi, 1964 ve daha sonra doğanlar için emeklilik yaş haddi artık 67’ye çıktı. Daha önce doğan sigortalılar, 65 yaşından itibaren kademeli yaş artışına tabi. Temmuz 2014’ten itibaren 63 yaş emekliliği, 35 yıl sigortalılık süresine sahip olmak şartıyla kesintili olarak bağlanıyor. Tabi olunan yaş haddinden önce erken emekliliğe ayrılan her ay için aylıktan 0.3 oranında kesinti yapılıyor. Örneğin 35 yıl sigortalılık süresine sahip olup da yaş haddinden 2 yıl önce (24 ay) emekli olanların aylığından 7.2 oranında kesinti yapılıyor.

2019'DA EMEKLİ OLANLARDA 100 EURO KESİNTİ

Alman Emeklilik Sigortası’nın yayınladığı 2019 verilerine göre, emekli aylıkları ülkenin doğu ve batısında yaşanmasına bağlı olarak farklılık gösterirken, 63 yaşında emekli olan erkek ve kadın sigortalılar arasında da aylık farkı var. Açıklanan bilgilere göre, 63 yaş erken emeklilik hakkından yararlanan erkek sigortalıların ortalama aylığı 1.557 euro (batı eyaletlerinde) ve 1.262 euro (doğu eyaletlerinde) dolayındaydı. Kadınlarda ise batıda 1.142 euro ve doğuda 1.204 euro seviyesindeydi. Edinilen bilgiye göre, 2019’da emekli olanların yaklaşık yüzde 34’ü kesintili emekli olurken, kesinti miktarı ortalama 100 euro olarak açıklandı.