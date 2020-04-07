Erken ama tartışmak doğru!

ALMAN Etik Kurulu düzenlediği basın toplantısında ülkede korona krizi nedeniyle alınan özgürlükleri son derece kısıtlayıcı önlemlerin yumuşatılması için henüz erken olduğunu, ancak bu önlemlerin kaldırılmasını tartışmayı da sevindirici bulduklarını açıkladı. Etik Kurulu Başkanı Prof. Peter Dabrock, “Önlemlerin kaldırılması için henüz erken, ama önlemlerin kaldırılmasını tartışmak hiçbir zaman erken değil. Tartışılmaması otoriteye itaat düşüncesi anlamına gelir” dedi.



UMUT İÇİN ÖNEMLİ

Prof. Dabrock, önlemlerin kaldırılması tartışmalarının zaman üzerinde yürütülmesini eleştirdi, bunun sosyal ve toplumsal gerekçeleri arka plana attığını söyledi. Önlemlerin ne kadar ölçülü olduğunun devamlı gözden geçirilmesini isteyen Prof. Dabrock, önlemlerin kaldırılması tartışmalarının insanın bu gibi durumlarda ihtiyacı olduğu umut için önemini vurguladı. Etik Kurulu Başkanı Prof. Dabrock, ağır koronavirüs hastalarının tedavisinde sosyal ya da yaş ayrımı yapılmaması gerektiğini söyledi.