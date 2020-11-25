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Haber Giriş: 25.11.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Erkan Zorlu, Troisdorf Belediye Başkan Yardımcısı oldu

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Erkan Zorlu, Troisdorf Belediye Başkan Yardımcısı oldu
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Almanya’nın 75 bin nüfuslu Troisdorf kentinde ilk kez Türkiye kökenli biri belediye başkan yardımcısı seçildi.

Köln ve Bonn kentleri arasında, Ren Nehri’nin bir kolu olan Sieg Nehri kenarındaki Troisdorf kentinde belediye meclisi, Erkan Zorlu’yu belediye başkan yardımcısı seçti. 1971 Troisdorf doğumlu, iki çocuk babası Erkan Zorlu, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının arttığı bir dönemde belediye meclisinin bu seçimle önemli bir sinyal verdiğini vurguladı. Elektroteknik mühendisi Zorlu, Yeşiller partisinden belediye meclisine girdi ve Yeşiller, SPD, FDP, Sol Parti ve Fraksiyon grubunun oylarıyla belediye başkan yardımcılığına seçildi. Aynı zamanda Yeşiller Troisdorf Teşkilat Başkanı olan Zorlu, amatör ligte hakemlik de yapıyor.

 

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