Enver Şimşek’in adı katledildiği yerde yaşayacak!

ENVER Şimşek Platz’ın açılış töreninde, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Enver Şimşek’in oğlu Abdulkerim Şimşek, Nürnberg Bölgesi aşırı sağ terör örgütü NSU karşıtı grubun (Allianz Gegen Raechtsextremismus) Başkanı Stephann Doll, Türkiye kökenli milletvekili SPD Genel Sekreteri Arif Taşdelen ile birlikte Almanya SPD ve CSU, CDU milletvekilleri ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcileri hazır bulundu.





SADECE ANMAK YETERLİ DEĞİL

Enver Şimşek-Platz Meydanı’nın açılışında konuşan Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, “2000-2007 yılları arası NSU terör örgütü, 3’ü Nürnberg’de olmak üzere 8’i Türk toplam 10 kişiyi katletti. Nürnberg Belediye Meclisi de aldığı kararla, Enver Şimşek’in öldürüldüğü Liegnitzer Strasse / Höhe Schreiberhauer Strasse’de bulunan otoparka Enver-Şimşek-Platz (Enver Şimşek Meydanı) ismini verdi. Hepimiz biliyoruz ki ırkçılıkla savaşmak ve sadece anmak yeterli olmuyor. Bu tür suçların yaşanmaması için birlikte hareket edilmesi gerekir” dedi.

‘ENVER ŞİMŞEK UNUTULMAYACAK’

König, teör örgütü mensuplarına verilen kararın vicdanları rahatlamadığını bu nedenle Belediye Meclisimizin aldığı bir kararla, masum insanları katleden NSU mensuplarına verilen cezanın yeterli olmadığı konusunda ayrıca NSU terör örgütüne bu katliamları yaptırlanların da açığa çıkarılması konsunda öneri verildiğini belirtti. König, “Enver Şimşek-Platz isimli meydan ile Enver Şimşek unutulmayacaktır” diye konuştu.

‘TÜRK TOPLUMUNU RAHATLACAK ADIMLAR ATILMALI’

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, “Aşırı sağcı NSU terör örgütün işlediği 10 cinayetden üçü Nürnberg’de meydana gelmiştir. Hunharca katledilen 10 kişiden polis hariç 9’u Türk’e benzedikleri için katledilmiştir. 1960 yıllarında Almanya’ya misafir işçi olarak gelen Türklerin çocukları ve torunları artık geleceklerini Almanya’da inşaa etmekte ve bu ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Türk toplumu, Almanya’nın gelişmesine katkıda bulunurken güven ve huzur içinde yaşamayı talep etmesi en doğal hakkıdır. Alman yetkililerin, ırkçı saldırılar konusunda Türk toplumunu rahatlacak adımları atacağına inanmak istiyoruz ve bunu bekliyoruz” dedi.

‘TERÖRİZM DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMAYAN BİR KELİME’

Nürnberg Bölgesi aşırı sağ terör örgütü NSU karşıtı grubun (Allianz Gegen Raechtsextremismus) Başkanı Stephan Doll ise, “Aşırı sağcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve terör gibi terimler demokrasiyle bağdaşmayan kelimelerdir. Terörizm ve ırkçılıkla daha fazla mücadele edilmesi gerekir. Bunun sadece güvenlik güçlerin değil, toplum içerisinde yaşayan herkesin görevidir” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK ÖNEMLİ BİR SİNYAL’

Türkiye kökenli milletvekili ve SPD Genel Sekreteri Arif Taşdelen de “Cinayetten 11 yıl sonra bir sokağın Enver Şimşek adını alması çok önemli sinyal. Hem ailesi ve hem de Nürnberg halkı için belediyenin çok önemli jesti oldu. Türklerin de buranın bir parçası olduğu vurgulanmış oldu” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI SÖZÜNÜ TUTTU

Enver Şimşek’in oğlu Abdulkerim Şimşek “21 sene önce babam bu meydanda çiçekçilik yaparken vurulmuştu. Geçen sene Belediye Başkanımız König babamın adının bu meydana verileceği sözünü vermişti. Sözünde duran Türk dostu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Almanya’da yaşayan insanların din, dil, ırk gibi hiçbir ayrım gözetilmeksizin korunmasının devletin güvencesi altında olduğundan devlet gerekeni yapıp bu türlü olaylar yaşanılmasının önüne geçmeldir” dedi.