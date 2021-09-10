Enver Şimşek öldürüldüğü yerde anıldı

BİR dakikalık saygı duruşuyla başlayan programda konuşan Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Almanya’daki aşırı sağcı NSU örgütü cinayetlerinin ilk kurbanının çiçek satarak geçimini sağlayan Enver Şimşek olduğunu söyledi: “NSU terör örgütünün işlediği 10 cinayetten üçü Nürnberg’de meydana gelmiştir. Hunharca katledilen 10 kişiden polis hariç 8’i Türk olduğu, biri de Türklere benzediği için katledilmiştir. Enver Şimşek de terörün hedef aldığı masum vatandaşlarımızdan biri oldu. 1960’lı yıllarda Almanya’ya misafir işçi olarak gelen Türklerin çocukları ve torunları, artık geleceklerini burada inşa etmekte ve bu ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Türk toplumunun, Almanya’nın gelişmesine katkıda bulunurken güven ve huzur içinde yaşamayı talep etmesi de en doğal hakkıdır.”



‘RAHMETLE ANIYORUZ’

“Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada sorumluların yetersiz cezalar almalarıyla kamu vicdanını ve Almanya’daki Türk toplumunu derinden yaralamıştır. NSU saldırılarını yapanlar açıklanmalı ve gereken cezayı almalıdır. Davanın ardından bu terör örgütünün ortadan kaldırılması bir yana, bu sefer ismini güncelleyerek ‘NSU 2.0’ olarak devam etmesi de bu oluşumun tek başına hareket etmediği ve bazı çevreler tarafından korunup kollandığını göstermektedir. Alman yetkililerin, ırkçı saldırılar konusunda Türk toplumunu rahatlatacak adımları atacağına inanmak istiyoruz ve bunu bekliyoruz. Irkçı ve aşırı sağcı saldırılarda hayatlarını kaybeden gerek vatandaşlarımızı ve gerek Alman ve diğer yabancı kökenli insanları rahmet anıyoruz.”

ADI MEYDANA VERİLECEK

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ve bazı siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla 13 Eylül Pazartesi günü Enver Şimşek’in katledildiği yere ‘Enver Şimşek Meydanı’ ismi verilecek. Anma programına, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay, Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN) Başkanı Bülent Bayraktar, CHP Kuzey Bavyera Birlik Başkanı Rifat Çolak, Fürth DİTİB Başkanı Refet Avcı ve Fürth DİTİB Din görevlisi Nizamettin Çapoğlu, Makretwitz DİTİB Başkanı Celal Öztürk, Avrupa Laleliler Düşünce Derneği Başkanı Çetin Yazıcı katıldı. Merhum Enver Şimşek’in anısına hazırlanan çiçeği Başkonsolos Deniz bıraktı.

