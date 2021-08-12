Enstitünün aşı rakamları tutmadı

ROBERT Koch Enstitüsü (RKI), Almanya’da devam eden aşı kampanyası üzerine altıncı kez anket yaptırdı. ‘Covimo Araştırması’ adı verilen ankette, ülkede şimdiye kadar aşı olanların sayısının daha önce açıklanan rakamlardan çok daha fazla olduğu belirlendi. RKI kayıtlarında 18-59 yaş grubu arasındaki ilk aşılama oranı yüzde 59 olarak görünürken, son araştırmada bu oranın yüzde 79 olduğu ortaya çıktı. Resmi rakamlarla araştırma rakamları arasında aşırı fark çıkması üzerine sağlık kurumları, aşı kayıtlarının RKI dışında bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmasını istedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Yoğun Bakım ve Acil Tıpçılar Birliği (DIVI) Başkanı Gernot Marx, “Koronavirüs önlemlerinin halk tarafından kabul görebilmesi için resmi kayıtların son derece güvenilir olması gerekir” dedi.

DÖRTTE BİRİ AŞI KARŞITI

Ankete katılan aşısızların yüzde 25’inin gelecekte de aşı olmayı düşünmedikleri ortaya çıktı. Katılımcılardan yüzde 60’ının çocuk beklentisinden dolayı aşı olmada tereddüt ettikleri belirtilirken, yüzde 30 kadarının ise aşı sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan tedirgin oldukları ifade edildi. Her üç kişiden birinin de aşıların kimyasal veya zehirli içerik taşıyıp taşımadığından emin olmadığı yönünde görüş belirttiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı’nın son rakamlarına göre ise Almanya’da 52 milyon 241 bin kişi (nüfusun yüzde 62,8’i) en az bir doz aşı olurken, 46 milyon 655 bin kişi (nüfusun yüzde 56.1’i) tam olarak aşılandı.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI İMKÂNSIZ

Almanya’da son 24 saat içerisinde 5 bin 638 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, son 9 haftanın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 805 bin 63’e yükseldi. Son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybederken, koronavirüs kaynaklı toplam vefat sayısı 91 bin 834 olarak kayıtlara geçti. 454 Kovid-19 hastası yoğun bakım ünitelerinde tedavi görürken, bunlardan 222’si entübe edildi. İnsidans değeri ise 27.6’ya çıktı. Artan vakalara dikkati çeken SPD Sağlık Politikacısı Karl Lauterbach, gelecek 1.5 yıl içerisinde aşı olmayan herkesin, çocuklar dahil koronavirüse yakalanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Katıldığı bir televizyon programında Delta varyantlı virüsün bulaşıcı özelliğini vurgulayarak, sonbahar ve kış aylarında vakaların büyük ölçüde artacağı uyarısında bulunan Lauterbach, “Delta varyantı o kadar çabuk yayılıyor ki, aşıya rağmen sürü bağışıklığı artık imkânsız hale geldi” dedi.