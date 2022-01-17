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HABERLERAvrupa Haberleri

Enflasyonda 2023 uyarısı

#Jörg Kraemer#Isabel Schnabel#AVRUPADAN HABERLER
Enflasyonda 2023 uyarısı

Koronavirüs salgınıyla birlikte ekonomide yaşanan durgunluk ve artan enflasyon, Almanya’da hayat pahalılığını körüklüyor. Akaryakıt ve enerji sektöründeki artışlar da ürünlerin maliyet fiyatlarını yükseltti. Uluslararası çapta tedarik zincirinde yaşanan sorunun neden olduğu arz-talep dengesindeki düzensizlik de fiyatların artmasına neden oldu.

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ALMANYA’da enflasyon geçen yıl yüzde 5.3 ile son 30 yılın en yüksek oranına ulaştı. Ülkenin en büyük bankalarından olan Commerzbank ekonomi uzmanlarından Jörg Kraemer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, 2023’le ilgili ciddi uyarıda bulundu. Kraemer, “Eğer Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası açısından şimdi ayağını gazdan çekmezse, 2023’ten itibaren yeni bir enflasyon dalgası riski var. Çok fazla para dolaşıma devam etmemelidir. Bu nedenle, merkez bankası şimdi faiz oranlarını ılımlı bir şekilde artırmalıdır” dedi.

Enflasyonda 2023 uyarısı

Jörg Kraemer

Geçen hafta katıldığı bir toplantıda ECB’nin para politikasında değişiklik yapabileceği yönünde imalarda bulunan ECB Direktörü Isabel Schnabel ise sözlerine açıklık getirdi ve faiz artırımı olmayacağını söyledi. Süddeutsche gazetesine konuşan Schnabel, faiz artırımının ekonomik büyümeyi durdurabileceğini ifade ederek, “Bu nedenle bazılarının istediği gibi faizleri artırmıyoruz” diye konuştu. Enflasyonda zirveye ulaşıldığına inandığını kaydeden Schnabel, bu seviyenin 1 ila 3 yıl arası bir süre daha devam edeceğini ifade ederken, bu yıl da daha düşük bir enflasyon beklediğini söyledi.

Enflasyonda 2023 uyarısı

Isabel Schnabel

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ÜCRET ARTIŞI YAPILMALI
Fiyatlardaki artışın durdurulması için hükümete çağrı yapan CDU sosyal politikalar uzmanı Dennis Radtke ise Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in gelir vergisinde yeni bir düzenleme yapmasını istedi. Radtke, vergi dilim muafiyetinin acilen enflasyon oranına göre ayarlanması gerektiğini kaydetti. Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Reiner Holznagel de benzer açıklama yaparak, 2022 gelir vergisinin enflasyondaki artışla orantılı olmadığı açıklamasında bulundu. Enflasyona göre çalışanlara ücret artışı olması gerektiğini belirten Saarland Ekonomi Bakanı Anke Rehlinger de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde enflasyonun dikkate alınarak ücretlendirilme yapılması gerektiğini belirtti.

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