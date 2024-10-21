Enerji fiyatlarındaki artışa isyan etti

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ALMANYA’da Sol Parti’yi terk edenlerin kurduğu ‘Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin’ (BSW) Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, SPD’li Olaf Scholz başbakanlığında Yeşiller ve FDP’nin oluşturduğu koalisyon hükümetine ağır suçlamalarda bulundu. Scholz hükümeti döneminde Almanya’da enerji fiyatlarının şimdiye kadar görülmemiş şekilde arttığını ve vatandaşın ödeme güçlüğü yaşadığını belirten Wagenknecht, “Scholz hükümeti Almanya’nın gelmiş geçmiş en kötü hükümetidir” dedi. Scholz’un iktidara geldiğinde rüzgâr ve güneş enerjisine yatırımlara ağırlık vererek, enerji alanında ‘dönüşüm’ sözü verdiğini hatırlatan Wagenknecht, “Bu hükümet verdiği sözde durmadı. Şu anda Avrupa’da en pahalı enerjiyi Almanya’daki tüketiciler kullanıyor. Özellikle elektrik fiyatlarındaki artış hiçbir Avrupa ülkesiyle kıyaslanamaz” dedi.

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‘KÖKLÜ REFORM ŞART’

Wagenknecht, 2023 yılının ikinci yarısında elektrik fiyatlarının kilowatt saat başına 42 Cent’e ulaştığına dikkati çekerken, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 28.5 Cent olduğunu hatırlattı. Almanya’dan sonra kilowatt saat başına İrlanda’da 0.3736 Euro, Danimarka’da 0.3708 Euro, Belçika’da 0.3354 Euro ödendiğini ifade eden Wagenknecht, “En ucuza elektrik tüketilen ülke kilowatt saat başına 0.0488 Euro ile Türkiye’dir. Bu veriler bizim Avrupa’da en kötü, en aptal hükümete sahip olduğumuzu göstermektedir. Hükümetin enerjide dönüşüm politikası iflas etti. Almanya’nın zaman kaybetmeden yenilenebilir enerji alanında köklü bir reforma ihtiyacı var” dedi.