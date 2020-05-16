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Avrupa
Haber Giriş: 16.05.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Toni Kroos: Almanlar başaramazsa, kimse başaramaz

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Toni Kroos: Almanlar başaramazsa, kimse başaramaz
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Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, Bundesliga'nın başlayacak olması ve diğer liglerin durumuyla ilgili Alman Haber Ajansı'na konuştu.

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, Bundesliga'nın başlayacak olması ve diğer liglerin durumuyla ilgili Alman Haber Ajansı'na konuştu.

Kroos, "Takım içerisinde arkadaşlarla durumu konuşuyoruz. En son, 'Almanlar da ligi oynatamazsa, kimse oynatamaz.' dedik." açıklamasını yaptı.

Toni Kroos: Almanlar başaramazsa, kimse başaramaz
Deneyimli orta saha oyuncusu, "Almanya'daki koronavirüs rakamlarına bakıyoruz. En iyi durumdaki ülke orası. Vaka sayısına göre ölüm oranını düşük tutumayı başardılar. Bu ortamda, eğer Bundesliga'da bile sezon bitemezse hiçbir yerde bitemez." yorumunu yaptı.

Almanya'da sezon bugünden itibaren kaldığı yerden devam edecek.

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