En büyük müze soygununda dev baskın: 3 kişi tutuklandı

ALMANYA’da şimdiye kadarki en büyük hırsızlık olayı olarak kabul edilen Yeşil Kubbe Müzesi soygunuyla ilgili yapılan baskınlarda Berlin’de kaldıkları evlerde kıskıvrak yakalanan ikisi 23, diğeri 26 yaşındaki üç şüpheli sıkı güvenlik önlemleri altında Dresden’e götürüldü. Hakkında yakalama emri çıkarılan 21 yaşında Abdul Majed Remmo ve Mohamed Remmo için Interpole başvuruldu.

GECE ÜÇTE YATAKTA ALINDILAR

Berlin’in Neukölln, Kreusberg ve Charlottenburg semtlerindeki 18 ayrı ev ve iş yerine yapılan aramalarla Yeşil Kubbe Müzesi’nde çalınan sanat eserleri arandı. Baskınlara Saksonya polisinin yanı sıra Berlin, Baden Württemberg, Brandenburg, Saksonya Anhalt, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Thüringen eyaleti ile federal teşkilatına bağlı özel eğitimli 1638 polis katıldı. Neukölln, Kreuzberg ve Charlottenburg semtlerindeki şüphelilerin kaldıkları evleri tespit eden Dresden polisi, üç şüpheliyi gece yarısı saat 03.00’te yataklarında yakaladı. Aramalar ise gün boyu sürdü.

BULUNMASI BÜŞÜK ŞANS

Polis ve savcılığın bir yıldır sürdürdüğü soruşturmada en büyük şüpheliler Berlin’de yaşayan Arap çeteleriydi. Çete mensuplarına yönelik gerçekleşen baskınlarla ilgili konuşan savcılık sözcüsü “Alman vatandaşı üç kişi yakalandı” dedi. Şüpheliler Dresden’de tutuklanarak cezaevine kondu. Berlin’de birçok asayiş olayına adı karışan Remmo ailesine mensup kişiler Berlin Bode Müzesi’nden de 100 kilo ağırlığında altın para çalmışlardı. Yakalanan üç kişi yargılandıkları mahkemece hapis cezasına çarptırıldı. Dresden Polis Sözcüsü Thomas Geithner, çalınan paha biçilmez sanat eserlerinin bulunup müzeye teslim edilmesinin çok zor olduğuna dikkat çekerek “Eserlerin tekrar müzede sergilenmesi için insanın çok büyük şansı olması lazım. Olayın üzerinden bir yıl geçti” dedi.

NE OLMUŞTU

Dresden’de 25 Kasım 2019’da Yeşil Kubbe Müzesi’nin küçük penceresinden giren ellerinde balta olan iki soyguncu elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getirip paha biçilmez mücevheratların sergilendiği vitrin camlarını kırmış, sanat eseri mücevheratları sırt çantalarına koyarak kayıplara karışmıştı Müzedeki eserlerin 1694-1733 yılları arasında Saksonya Elektörlüğü yapan Güçlü August döneminde toplandığı belirtildi. Elektrik devresinde yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızların müzeye giriş görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı. Öte yandan soygunda, irili ufaklı olarak 770 elmasın ve 49 karat bir elmasın yer aldığı 1728 yılından kalma bir kılıcın soyulduğu ifade edilmişti. Soygun şimdiye kadar yapılan en büyük hırsızlık olarak tarihe geçti. Mohamed Remmo, Abdul Majed Remmo