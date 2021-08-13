ALMAN Milli Takımı, olimpiyatlar başlamadan önce sporcuların iklim koşullarına alışması amacıyla 2 hafta önce Tokyo’ya giderek kampa giriyor. Ali Laçin iki haftalık kampın ardından ilk mücadelesini 28 Ağustos’ta uzun atlamada gerçekleştirecek. Genç sporcu, 2020’de Berlin’de katıldığı bir turnuvada 6.29 metre atlayarak Avrupa rekortmeni olmuştu. Aynı yıl 100 metre koşuda ise klasmanında 12 dakika 64 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran Ali Laçin, Paralimpik Olimpiyatlar’da favoriler arasında gösteriliyor. Laçin, olimpiyatlardaki son mücadelesini ise 3 Eylül’de 200 metre koşuda yapacak.

SPORCULARIN EN BÜYÜK RÜYASI

Çok geç yaşta atletizme başlamasına rağmen kısa zamanda adından söz ettiren Ali Laçin, aldığı derecelerle Alman Milli Takımı’na seçilmeyi başardı. Olimpiyatların bütün sporcuların en büyük rüyası olduğunu belirten Laçin, şunları söyledi: “Milli takımla olimpiyatlara katılarak en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. Şimdi ise amacım bunu bir madalya ile taçlandırmak. Elimden geldiğince olimpiyatlara hazırlandım. Ancak mayıs ayında antrenman sırasında geçirdiğim kazadan dolayı kolum kırıldı ve ameliyat olmak zorunda kaldım. Bu nedenle yaklaşık 1 aylık bir antrenman açığım var. Buna rağmen hem fizik hem de kondisyon antrenmanlarıyla açığı kapatmaya çalıştım. Dereceye girmek için elimden geldiğince mücadele edeceğim.”