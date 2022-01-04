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HABERLERAvrupa Haberleri

Emirdağlıların Günay Uslu sevinci

#Hollanda#Günay Uslu-Dilan Yeşilgöz Zegerius#AVRUPADAN HABERLER
Emirdağlıların Günay Uslu sevinci

Hollanda’da 17 Mart’ta yapılan genel seçimlerin ardından 271 gün süren pazarlıklar sonrasında kurulan koalisyon hükümetinde yar alacak bakanlar kesinleşti. Mark Rutte’nin 4’üncü kez başbakanlık koltuğuna oturacağı hükümette, 28 bakan yer alacak. Rutte dışında, Bakanlar Kurulu 14 kadın, 14 erkek üyeden oluşacak. Bakanlar kurulunda Türkiye kökenli politikacılar Dilan Yeşilgöz Zegerius ve Günay Uslu da yer aldı. Afyonkarahisarlı ailenin çocuğu olan Günay Uslu, sol liberal eğilimli Demokratlar 66 Partisi (D66) tarafından, parlamento dışından Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.

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AFYONKARAHİSAR’ın Emirdağ ilçesi Yenikapı köyünden Uslu ailesinin ferdi Günay Uslu’nun bakan olması, hemşerilerini gururlandırdı. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, farklı ülkelerde yaşayan yaklaşık 365 bin Emirdağlı olduğunu belirterek, “Özellikle Belçika, Hollanda ve Fransa, Danimarka, Almanya gibi ülkelerde çok sayıda Emirdağlı bulunmaktadır. Gurbetçilerimiz hiçbir zaman Emirdağ’dan bağını koparmadı. Tamamına yakını her sene mutlaka tatillerini, izinlerini geçirmek için ilçemize geliyor” dedi.

Emirdağlıların Günay Uslu sevinci
Emirdağlı olup Emirdağ’da veya gurbette doğmuş çok siyasetçi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Koyuncu, şunları söyledi: “Şu anda Cezayir Büyükelçimiz Mahinur Hanım, uzun yıllar Belçika’da siyaset yaptı. Belçika’da yine belediye başkanımız var. Milletvekillerimiz, çeşitli kademede görev almış insanlarımız var. Hollanda’da da siyaset yapan hemşerilerimiz var. Uslu’yu öncelikle tebrik ediyoruz. Bakan Uslu’nun Türk milletinin ve Emirdağlı’nın temsilcisi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemiz için de hayırlı görevler yapmasını temenni ediyorum.”
Emirdağlıların Günay Uslu sevinci
‘GURUR DUYARIZ’
İlçe esnafından İsmail Velioğlu (60), Uslu’nun bakan olmasına çok sevindiklerini belirtti. Velioğlu, “Orada, Emirdağlı, Türk işçilerimizin haklarını, hukuklarını adaletle sağlayacak, temsil edecek bir kişi. İnşallah başarılı olur, devamlı olur. Bir kişiyle olmaz. İnşallah 3, 5, 8 derken orada da Türkler’in sayısını artırır, Türkiye’nin adını duyurmuş oluruz. Nasıl Belçika’da bir bakanımız varsa Hollanda’da olsun seviniriz. Bunlarla gurur duyarız” diye konuştu.
Emirdağlıların Günay Uslu sevinci
Belçika’da yaşayan gurbetçi Nuran Potuk, tatilini geçirmek için Emirdağ’da olduğunu belirtti. Uslu’nun bakan olmasından Emirdağlı olarak gurur duyduğunu belirten Potuk, başarı diledi.
Emirdağlıların Günay Uslu sevinci

Emirdağlıların Günay Uslu sevinci

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#Hollanda#Günay Uslu-Dilan Yeşilgöz Zegerius#AVRUPADAN HABERLER

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