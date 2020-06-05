Emeklilere müjde: Temmuzda zam var!

EYALETLER arasında maaş artışının farklı olması, doğu eyaletlerinde yaşayanların emekli maaşlarının batıdakilere göre düşük olmasından kaynaklandı. Amaç batı ile doğu eyaletleri arasında yaşayan emeklilerin maaşlarını zaman içinde dengelemek. KDV ORANI DÜŞTÜ

Eyaletler Meclisi bugünkü oturumda ayrıca restoran ve kafeterya sahiplerini sevindirecek yasayı onayladı. Geçici olarak çıkarılan yasayla Katma Değer Vergisi (KDV) oranı düşürüldü. Buna göre 1 Temmuz’dan 31 Aralık 2020’ye kadar yiyecekler için KDV oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Aynı tarihlerde içecekler için uygulanacak KDV oranı yüzde 16’ya çekildi. 1 Ocak 2021’den 30 Haziran 2021 tarihine kadar yiyeckler için KDV oranı yüzde 7, içecekler için ise yüzde 19 olacak. Federal hükümet koronavirüs krizi nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafeteryalara böylece kısmi bir mali destek sağlamış olacak.