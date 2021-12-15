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TÜRKİYE’den Almanya‘ya iş gücü göçünün 60‘ıncı yıl dönümü dolayısıyla Frankfurt Büyükşehir Belediyesi‘nde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Meclisi Başkanı Hilime Arslaner, toplumun çoğunluğunun birinci kuşak göçmenlerin Almanya‘nın refahına katkılarına halen gerekli saygıyı göstermediğini vurguladı. Arslaner, “Toplumun çoğunluğun bu katkıyı fark etmediği ve değerini bilmediği sürece göçmenler buraya tam olarak ait olamayacaklar ve onların toplumsal yaşama eşit katılımı tartışılır olmaya devam edecektir“ dedi. Arslaner, konuşmasının bir bölümünde dinleyeciler arasında yer alan babası Vahap Arslaner‘in şahsında Türkiye kökenli tüm birinci kuşak göçmenlere de şöyle seslendi: “Babacığım, çektiğiniz zorlukları uzun uzun pazar kahvaltılarımızda bir macera dinler gibi dinlerdik. Neler çektiğinizi ancak tahmin edebiliriz. Ama emekleriniz boşa çıkmadı.“

Türkiye‘nin Frankfurt Başkonsolosluğu‘nun desteklediği anma toplantısı dolayısıyla ‘Hürriyet‘in Tanıklığında Göçün 60 Yılı’ sergisi de bir günlüğüne belediye binasında açıldı. Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Frankfurt İl Meclisi Başkanı Hilime Arslaner‘in ev sahipliğindeki tören dolayısıyla tarihi Römer Meydanı‘ndaki belediye binasının gönderlerine Türkiye ve Almanya bayrakları da çekildi. Koranavirüs pandemisi nedeniyle sıkı önlemler altında düzenlenen törene, Türkiye‘nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve eşi, Frankfurt Belediye Başkanı Nargess Eskandari-Grünberg, Frankfurt İl Genel Meclisi ve Yabancılar Meclisi üyeleriyle büyük bölümü birinci kuşak Türk göçmenler ve yakınlarından oluşan misafirler katıldı. Misafirler arasında yaklaşık iki yıl önce Frankfurt‘un komşu kentlerinden Hanau‘da gerçekleşen ırkçı katliamda yaşamını yitiren gençlerimizden Sedat Gürbüz‘ün Frankfurt yakınlarındaki Dietzenbach kentinde yaşayan anne ve babası Emiş ve Selahattin Gürbüz de yer aldı.Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, konuşmasının girişinde şehrin en yüksek nişanı olan ‘Onur Plaketi’ sahibi Türkiye kökenli ilk Frankfurtlu Ülkü Schneider-Gürkan ile kısa bir süre önce, aynı salonda düzenlenen törenle kendisine ‘Onur Plaketi’ verilen Arif Arslaner‘i özel olarak selamladı. Birinci kuşak göçmenlerden toplam 876 bin ‘misafir işçi’nin II. Dünya Savaşı‘nda tamamen tahrip olan Almanya‘nın yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olduklarını vurgulayan Feldmann, bir ticaret merkezi olan Frankfurt‘un tarihi boyunca buraya gelen göçmenlerden yararlandığını hatırlattı. 1961‘deki iş gücü anlaşmasının ardından gelen Türkiye kökenlilerin de kentin hem ekonomik, hem de sosyal ve kültürel açından gelişimine yardımcı olduklarını kaydeden Feldmann, “Artık günümüzde Türklerin olmadığı bir modern Almanya düşünülemez“ dedi.

‘İYİ İLİŞKİLERİN EN İYİ ELÇİLERİ’

Birinci kuşak ‘misafir işçiler’ ve onları takip eden kuşaklara mensup göçmenlerin kültürler arasında ‘köprü’ler kurduklarını belirten Feldmann, “Yaşamlarının merkezi Almanya ve Türkiye olan vatandaşlarımız demokrasi, hukuk devleti ve halklar arasındaki iyi ilişkilerin en iyi elçileridir. Türkiye‘den Almanya‘ya ve Frankfurt‘a gelmiş olan insanlar da barış içinde birlikte yaşamın ve gerçek entegrasyonun en iyi elçileridir“ diye konuştu. Feldmann, Frankfurt‘un İstanbul, İzmir ve kardeş şehri Eskişehir‘le olan ilişkilerinden de övgüyle söz etti.

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Törene kızıyla birlikte gelen Frankfurt‘un ‘birinci vatandaşı’, İl Genel Meclisi Başkanı Hilime Arslaner de Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier‘in kısa bir süre önce 60‘ıncı yıl vesilesiyle yaptığı konuşmada, Türkiye kökenli göçmenlere “Toplumda hak ettiğiniz yeri alınız!“ diye seslendiğini hatırlattı. Frankfurt‘un da birinci kuşak göçmenlere çok şey borçlu olduğunu vurgulayan Arslaner, “O dönem Almanya‘ya emeklerini sunmaya hazır insanlar geldi ve gelir gelmez de kolları sıvayarak çalışmaya giriştiler. Genellikle Almanlar arasından işçi bulunamayan yerlerde çalıştılar. Erkekler fiziki olarak en ağır işler, kadınlar da düşük ücretli işler için getirildiler. Çok çalıştılar. Bu emekçiler Almanya‘yı ekonomik olarak başarılı bir hale getirdiler. Onların yaşamları saygıyı hak ediyor. Hem kişi olarak, hem de ülke olarak saygımızı hak ediyorlar“ dedi.

‘KİME ŞÜKRAN GÖSTERMELİYİZ Kİ’

Birinci kuşağın Almanya‘ya karşı gösterdiği ‘şükran ve alçakgönüllüğün’ kendi kuşağı için yabancı olduğunu belirten Arslaner, “Kime şükran göstermeliyiz ki? Burası bizim ülkemiz, burası bizim şehrimiz ve şu anda neredeysek oraya bizi getiren de kendi emeğimiz“ diye konuştu. Toplumun çoğunluğunda bu saygıyı halen göremediğini belirten ve göçmenlerin kendilerini tam olarak Almanya‘nın eşit bir parçası olarak hissedebilmeleri için bu saygının belirgin hale gelmesi gerektiğini belirtti. Arslaner, Frankfurt‘un ‘misafir işçiler’e saygısını Merkez Tren Garı‘na dikilecek bir anıtla gösterebileceğini vurguladı.

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YAŞASIN TÜRK ALMAN DOSTLUĞU

Türkiye‘nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de Frankfurt Büyükşehir Belediyesi‘ni böyle bir törene ev sahipliği yapması dolayısıyla Başkan Feldmann‘a teşekkür etti. “Ülkelerimiz arasında imzalanan İş gücü Anlaşması‘nın 60‘ıncı yıl dönümü, 2021 yılı içinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Göç tarihi açısından sembolik bir şehir olan Frankfurt‘ta da yıl bitmeden benzer bir anma etkinliği gerçekleştiriliyor olmasından mutluluk duyuyoruz“ diyen Tunçer, tarihi belediye binasında sunulan Hürriyet gazetesinin 60‘ıncı yıl sergisinin de törene derinlik ve zenginlik kattığını kaydetti. Yıl dönümü anmalarının “Belirli tarih, şahsiyet ve olayların öneminin yeniden idrak edilmesi ve o konuya dair bir muhasebe yapılabilmesi açısından“ önemli fırsatlar sunduğunu belirten Tunçer, “60 yıl önce ülkelerinden bir bilinmeze doğru yola çıkan binlerce insan Almanya‘nın kalkınması ve refahı için şüphesiz büyük katkılar sundular. Ancak ‘misafir işçi‘ olarak Almanya‘ya gelen Türklerin bu ülkeye sadece ekonomik açıdan katkı sunmakla kalmayıp, Almanya‘da çok kültürlülüğün oluşmasında da önemli rol oynadıklarını, yani Almanya‘yı insani olarak zenginleştirdiklerini bugün net bir biçimde görüyoruz. Bu çerçevede Almanya‘daki Türkiye kökenlilerin bilim, spor, sanat, siyaset ve iş dünyası dahil her alanda önemli başarılar elde ettiklerini gururla gözlemliyoruz“ dedi.

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‘IRKÇILIKLA ETKİN MÜCADELE’

60‘ıncı yılın muhasebesini yaparken göç tarihinin üzücü ve karanlık yanlarına da değinmek gerektiğini vurgulayan Tunçer, Almanya‘da bugüne kadar 50‘den fazla Türkiye kökenli göçmenin ırkçı saldırılar nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının günümüzde de devam ettiğini belirterek, “Göçmenlerin maruz kaldıkları ırkçılık ve ayrımcılık olaylarına karşı daha etkin bir mücadele yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz“ diye konuştu.