Elif Bestehan’la ‘Durma’k yok!

1994 yılında İstanbul Beyoğlu’nda dünyaya gelen Elif Bestehan, 5 yaşında müziğe başladı. 2008 Türk Sanat Müziği Solo Ses Yarışması İstanbul birincisi, 2009’da aynı dalda ilçe birincisi olan Bestehan, 2017 yılında Show Koro ile katıldığı uluslararası festivalde Türkiye’ye 4 kategoride ödül kazandırdı. Halen bu koronun asistanlığına devam eden genç yetenek, aynı yıl Londra’da da eğitim ve sahne aldı. Elif Bestehan, 2018’de Bora Severcan’ın yönettiği Sefiller Müzikali’nde Cosette rolünü canlandırmak üzere Türkiye’ye dönüş yaptı. DOKTORA İÇİN LONDRA’YA DÖNDÜ

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro mezunu Elif Bestehan, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili müzik terapisti, bu alanda yüksek lisansını yaptıktan sonra doktorasını yapmak üzere Londra’ya geri dönmeye hazırlanıyor. Yaşanmışlıkları ve sevgi niteliği barındıran temaları, kendi perspektifinden insanlara aktaran Caner Şahin de, ‘Durma’ isimli şarkıyı, aşkın tutkusunu, elektronik sound’un ritmik ahengiyle buluşturan ütopik bir çalışma olarak nitelendirdi.