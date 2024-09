Elif-Bâ uygulaması hayata geçti

Haberin Devamı

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Elif-Bâ uygulamasının DİTİB camilerinde verilen din eğitiminin en büyük ve köklü değişikliklerinden biri olduğunu söyledi: “Kuruluşumuzdan bu yana her sene yeni düzenlemelerle geliştirdiğimiz cami din eğitiminde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibariyle Elif-Bâ uygulamamızı yayın hayatına geçirdik. Elif-Bâ uygulaması iki dilli ve interaktif bir platform olacak. Uygulama, ‘Kur’an Öğreniyorum / Ich lerne den Koran lesen’ adıyla iOS ve Android cihazlarda kullanılabilecek. Bu uygulama, Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sının hem sesli hem de görüntülü telaffuz özellikleriyle kullanıcılarına dijital ortamda hizmet sunuyor. iOS ve Android işletim sistemlerinde sorunsuz çalışan uygulama ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz.”

ÇOK BASİT ULAŞABİLİR

Elif-Bâ uygulamasıyla, çocukların Kur’an-ı Kerim ile olan bağlarını güçlendirmeyi ve dini eğitimde kaliteyi yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Kuzey, “Bu yenilikçi adımla DİTİB, Kur’an-ı Kerim eğitimini çağın gereksinimlerine uygun hale getirerek, yeni neslin dini eğitimini desteklemeyi ve zenginleştirmeyi amaçlıyor. Bu uygulama, her an her yerden ulaşılabilen yapısıyla, çocukların Kur’an-ı Kerim ile olan bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor” İfadelerini kulandı.

Elif-Bâ uygulamasını devamlı olarak geliştirip güncelleştireceklerini sözlerine ekleyen Kuzey, son olarak, Android veya İOS mobil üzerinden yükleyeceği basit bir uygulama ile erişim sağlayabileceklerini kaydetti.

Elif-Bâ uygulamasını indirmek için:

İOS: https://apps.apple.com/de/app/elif-b%C3%A2/id6651858968

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ditib.elifba