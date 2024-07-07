Elenen Almanya’da imza kampanyası: Maç tekrarlansın!

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MAÇIN 106. dakikasında Alman oyuncu Jamal Müsiala’nın ceza sahası dışından çektiği şut, ceza sahası içindeki Marc Cucurella’nın sol koluna çarptı. Alman oyuncular olay sonrası hemen penaltı talep etti ancak hakem Taylor oyunu devam ettirdi. VAR da müdahale etmedi. Olaya maç sonrası Almanya Futbol Federasyonu da tepki gösterdi. Bir taraftar ise ‘yanlış karar nedeniyle’ İspanya maçının tekrar oynanması için dilekçe verdi. charge.org sitesinde başlattığı imza kampanyasında, bu olayın maçın kaderini değiştirdiğini iddia eden Erik V., dilekçe gerekçesinde şunları yazdı:

