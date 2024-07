Elenen Almanya’da imza kampanyası: Maç tekrarlansın!

Haberin Devamı

MAÇIN 106. dakikasında Alman oyuncu Jamal Müsiala’nın ceza sahası dışından çektiği şut, ceza sahası içindeki Marc Cucurella’nın sol koluna çarptı. Alman oyuncular olay sonrası hemen penaltı talep etti ancak hakem Taylor oyunu devam ettirdi. VAR da müdahale etmedi. Olaya maç sonrası Almanya Futbol Federasyonu da tepki gösterdi. Bir taraftar ise ‘yanlış karar nedeniyle’ İspanya maçının tekrar oynanması için dilekçe verdi. charge.org sitesinde başlattığı imza kampanyasında, bu olayın maçın kaderini değiştirdiğini iddia eden Erik V., dilekçe gerekçesinde şunları yazdı:



“106. dakikada, Cucurella koluyla net bir gol fırsatını engellediğinde net penaltı verilmemiştir. Hakem Anthony Taylor oyunun devam etmesine izin verdi ve VAR açıklanamaz nedenlerle müdahale etmedi. Ve bu, birçok yanlış karardan sadece biriydi. 77. dakikada Niklas Füllkrug, Florian Wirtz’in ortasının ardından Nacho tarafından bariz bir şekilde tutuldu ve yere düşmesine neden oldu. Bu iki hatalı karar açıkça belirleyiciydi ve oyunu değiştirebilirdi.” Erik V.’nin imza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 250 bin kişi destek verdi. Ancak maçın tekrarlanma ihtimali yok.Alman eski milli antrenörü Berti Vogts da Almanya’nın İspanya’ya karşı oynadığı çeyrek final maçında yaşanan olayın ardından kurallarda bir değişiklik yapılmasını önerdi. Rheinische Post gazetesine makale yazan Vogts, şu ifadelere yer verdi: “Belki de diğer sporlarda olduğu gibi her takımın bir kararı gözden geçirmek için her yarıda bir kez VAR’a başvurmasına izin vermeyi düşünmeliyiz. Hakeme son derece kızgınım. Hentbolun olduğu sahnede video görüntülerine neden tekrar bakmadığını kesinlikle anlayamıyorum. Tüm bu teknoloji ne için? Yoksa her taç atışı için her şey iki kez inceleniyor ve Avrupa Şampiyonası ’na ev sahipliği yapan Alman takımı için tüm turnuvanın en önemli sahnesinde hiçbir şey olmuyor mu?”